Pedro Alfonso se pudrió y dijo lo que piensa del ex de Paula Chaves: "De secundaria"

Pedro Alfonso se animó a contar detalles sobre lo que piensa de Facundo Pieres, la expareja de Paula Chaves que sale con Zaira Nara. El sorpresivo comentario del actor y productor.

Pedro "Peter" Alfonso decidió romper el silencio sobre una polémica que rodea a su entorno más íntimo. El productor y actor dijo lo que piensa de Facundo Pieres, el exnovio de Paula Chaves que desde hace unos meses sale nada menos que con Zaira Nara.

En una entrevista reciente, Alfonso fue consultado sobre la tensa relación que su esposa mantiene con Zaira, quien se puso en pareja con el ex de su amiga. "Si pasó algo, me parece que fueron otras cosas. No fue eso puntual. No hay que minimizarlo a ese punto porque parece algo de secundaria", soltó "Peter", en diálogo con un cronista de LAM (América TV).

Al mismo tiempo, el periodista intentó profundizar sobre el asunto y le preguntó: "¿Creés que Paula no tendría problemas de que vos te sientes con una ex? El otro día vos dijiste eso 'si se tiene que sentar con Pieres que se siente y charlen'". Curiosamente, Pedro señaló que conoció a Pieres y que mantuvo buen diálogo: "A mí no me molesta. Cero. No tengo problema. Lo conocí. Tuvimos buena onda".

Zaira Nara y Paula Chaves tuvieron un distanciamiento.

¿En qué contexto se conocieron Pedro Alfonso y Facundo Pieres? "Lo conocí de eventos, un par de veces. Jugamos al fútbol. En la despedida de Ponzio estuvimos todo el día con la mejor, con la familia de él", sostuvo el esposo de Paula, quien dejó en claro que no hay ningún tipo de conflicto con el ex de su esposa.

Paula Chaves reveló la peor parte de su pelea con Zaira Nara

Paula Chaves estuvo a cargo de Pasaplatos famosos en la pantalla de El Trece y durante las clásicas notas de promoción no consiguió evitar los temas controversiales en los que quedó implicada en las últimas semanas: la supuesta interna con Carina Zampini y la pelea con su amiga Zaira Nara.

"La gente quiere entretenerse en familia: es lo que pasó con Bake off durante la pandemia, que nos reunió a todos frente a la pantalla con un programa lindo, puro, y lo mismo pasa con Pasaplatos", anticipó la esposa de Pedro Alfonso en diálogo con Télam. Esta concurso, que tiene su versión original de lunes a viernes a las 14.30 con conducción de Carina Zampini, en su edición vespertina de dos semanas se propondrá encontrar a "a estrella de la televisión argentina que mejor cocina".

“¿Qué te pasa cuando se dice que te peleaste con Zaira o que te peleaste con la China y que está todo mal?”, indagó el cronista de Implacables. “Ya dije lo que tenía que decir y es una cuestión nuestra, de nuestra intimidad”, afirmó, sin querer entrar en polémicas. “Yo creo que con lo que dije está bien y no quiero seguir ahondando en el tema”, agregó, para terminar lanzando una fuerte frase sobre la posibilidad de reconciliación.

“¿No hay vuelta atrás?”, le preguntó el movilero del ciclo de Susana Roccasalvo y la conductora sentenció: "No, nunca se sabe en la vida". Las modelos iniciaron la amistad hace muchos años, de hecho, la hermana de Wanda Nara es la madrina de Filipa, la hija menor de Chaves. Pero el romance entre Zaira y Facundo Pieres, ex de Paula, generó un distanciamiento.