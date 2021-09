Paula Trapani reveló una intimidad de Virginia Gallardo y Fort: "No quiere blanquear"

Paula Trapani atendió a Virginia Gallardo por su relación con Ricardo Fort y dio una durísima opinión al respecto.

Paula Trapani debutó hace unos días en Nosotros a la mañana y ya sumó una picante polémica al dar una durísima opinión sobre el romance que vivieron Virginia Gallardo y Ricardo Fort. Las declaraciones de la periodista surgieron de la charla que estaban teniendo en el ciclo por El Comandante, la nueva serie sobre la vida del famoso chocolatero, en la que Gallardo se negó a aparecer, a pesar del enojo de los hijos de Ricardo Fort.

La vida mediática de Ricardo Fort siempre se caracterizó por las polémicas y su relación con Virginia Gallardo claro que no fue la excepción. Cuando el chocolatero comenzó a aparecer cada vez más en los medios, empezó a hacerlo acompañado de la blonda. Ambos siempre aseguraron que se trataba de un noviazgo, a pesar de que muchas personas del espectáculo aseguraban que no eran una pareja real y que solo estaban juntos porque Fort no quería decir que era homosexual, mientras que Gallardo se aprovechaba económicamente de la situación.

Cuando se supo que Virginia Gallardo no aparecería en El Comandante, la polémica volvió a dispararse y hasta Felipe y Martita, hijos de Ricardo, le pegaron a la panelista de Intrusos, enojados por su ausencia. Sobre eso discutían en Nosotros a la mañana cuando Paula Trapani dio su polémica opinión: "Cuando Virginia Gallardo estaba con Ricardo Fort, él no había salido del clóset y todo era una pantomima de que eran novios. Entonces, ella quizás no quiere blanquear eso".

Ahí, Sandra Borghi intervino y consideró que de esta manera Gallardo se cuidaba más a ella de lo que lo protegía Fort. "Puede ser, pero aunque todos lo supiéramos, ella nunca dijo ´Yo con Ricardo no fui… (pareja)'", sumó Trapani, coincidiendo con lo expresado por su compañera en Nosotros a la mañana. En ese punto, la periodista volvió a disparar con munición gruesa, pero en esta oportunidad directamente contra Gallardo: "Ella va a tener que mentir. Porque en ese momento decía ´yo soy la novia de Ricardo, tengo relaciones con él´, y la verdad que no era así". "Todos lo supimos después, pero ella nunca lo dijo", cerró Paula Trapani su polémica opinión sobre la relación que hubo entre Virginia Gallardo y Ricardo Fort.

Virginia Gallardo se quebró por los hijos de Ricardo Fort

Virginia Gallardo se disculpó públicamente con los hijos de Ricardo Fort durante A mi manera, su ciclo de América TV en honor al difunto empresario. "Quería pedirles disculpas. Lamento profundamente lo sucedido y me hubiera gustado que las cosas se den de otra manera, pero acá estamos y esta es mi manera, también, de homenajear a papá, de recordarlo y que ustedes se queden con el mejor tesoro que puedan tener de lo que fue Ricardo en vida, conmigo, por supuesto", aseguró la ex vedette con la voz quebrada por un llanto inminente.