Patricia Sosa explotó contra Martín Salwe por una broma pesada: "Un imbécil"

La cantante se expresó en su cuenta de Instagram sobre un momento vivido en el reality de El Trece. Patricia Sosa fue letal con Martín Salwe y salió en defensa de Matilda Blanco.

Patricia Sosa se expresó sobre un momento vivido en El Hotel de los Famosos y fulminó a uno de los participantes por una actitud poco empática con una de sus compañeras. La intérprete de Hasta donde Dios me quiera llevar reveló su malestar en su cuenta de Instagram con un contundente mensaje.

"Y ahora este pibe hace bromas dignas de un mono de tres años. Y lo culpan al que no hizo nada, al que le hacen bullying, se me revuelve el estómago", expresó la cantante en su posteo, indignada con Martín Salwe por una broma pesada que le hizo a Matilda Blanco y por la que culparon a otro de sus compañeros. Y agregó: "Y el mono se ríe y queda como un imbécil. Un galán de mala muerte, pobre mono. ¿Se dará cuenta?".

La broma que recibió Blanco se basó en embadurnar su habitación con miel y habría estado orquestada por Salwe en colaboración con Emily Lucius. "En el baño, alguien estuvo tirando café en las bachas, me lo informó la señora Matilda. Escupidas que pueden ser de Alex Caniggia, que ya lo hablamos con él. Así que les pido que cambien esas actitudes porque ya informamos a gerencia", le dijo Militta Bora, miembro del mismo grupo de Matilda, a Martín Salwe.

El mal momento que vivió Patricia Sosa en su auto

Patricia Sosa se expresó sobre un susto que vivió en su coche cuando viajaba en Panamericana, en diálogo con María Laura Santillán en su ciclo de entrevistas de Infobae. "Iba manejando y de repente 'paf'. ¿Viste cuando inflás una bolsita de papel madera que hace un ruido seco si la apretás", soltó en alusión al sonido que su corazón hizo en ese momento. Y agregó: "Habrá durado 10, 15 segundos. Llamé al cardiólogo y me fui despacito. Me atendieron en la Favaloro, me dijeron que no tenía nada".

La madre de Marta Mediavilla contó que fue al médico ene se momento y no notaron ningún desperfecto en su ritmo cardíaco, aunque le pusieron un Holter. Los resultados de este estudio dieron a conocer que la cantante sufría de una arritmia auricular severa. Sosa aseguró que no le gusta tener miedo y quería resolver el problema cuanto antes: "Así que llamé al médico y le dije: '¿Me podés operar mañana?'. 'Mañana no, pero el martes sí', me dijo. Y me operé".