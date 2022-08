Participante de Los 8 Escalones renunció al millón y Guido Kaczka quedó atónito: "No seguís"

Una participante de Los 8 Escalones tomó la inesperada decisión de renunciar al millón de pesos y Guido Kaczka quedó sin palabras. El inesperado momento que se vivió en el programa de El Trece.

Un participante de Los 8 Escalones causó conmoción en la edición que tuvo lugar el pasado lunes 16 de agosto por El Trece. Creer o reventar, decidió renunciar al millón de pesos para cederle el lugar a otro de los concursantes, por lo que Guido Kaczka quedó atónito.

Alejandro logró vencer a Guillermo, que ya llevaba 2 millones de pesos ganados. Completamente emocionado, el ganador expresó: "Durísimo, estuve a punto de no participar porque estaba con la presión alta". "Ay, no... supongo que debe haber bajado", le respondió el conductor, quien se mostró preocupado.

"Con esto voy a ayudar a mi amigo", compartió Alejandro. Y luego se decidió a no volver a participar de Los 8 Escalones para dejarle su lugar a Guillermo, que tiene hijos con discapacidad y pretende adaptar su casa para que puedan vivir mejor: "Viendo la situación de Guille deberíamos tener un Ministerio de Desarrollo Social que se ocupe de determinadas cosas. Yo creo que él va a disfrutar y lo necesita mucho más que yo. Yo con esto estoy, le quiero dar la posibilidad a que vaya. No sigo", sostuvo.

Frente al gesto solidario, Kaczka reaccionó: "No seguís... o sea que... para que Guillermo vuelva...". "Veo la situación, lo duro que debe ser el día a día y las necesidades...", señaló Alejandro, quien inmediatamente después recibió un emotivo abrazo por parte de Guillermo, a quien se lo vio con lágrimas en los ojos.

"Formalmente, ¿no volvés?", le repreguntó el presentador del programa de El Trece. "No vuelvo", le aseguró el participante. Y Guido Kazkca le comentó: "Muchísimas gracias. Felicitaciones por tu millón. Le cediste tu lugar a Guillermo para que vaya por los 3 millones". Finalmente, Guillermo se decidió a regresar al ciclo televisivo para poder ir en busca de los 3 millones de pesos y tratar de cumplir su sueño.

Guido Kaczka retó a un participante de Los 8 Escalones Kids

"Que arranque Salvador", le comentó el animador del ciclo televisivo a uno de los concursantes. Y luego le consultó: "La pregunta... ¿Verdadero o falso? En condiciones naturales, un pulpo tiene ocho tentáculos en total. Verdadero o falso?". "Verdadero", respondió el pequeño, ante la atenta mirada del resto de los niños.

"Correcto, le viene bien el arranque", reaccionó Guido. Inmediatamente después, el presentador advirtió que uno de los niños quiso intervenir en el orden de los turnos. "Levantó la mano Vicente. ¿Qué pasa?". Y el participante le marcó: "Quiero seguir". En dicho marco, los adultos presentes comenzaron a reírse.

Sin embargo, Guido Kaczka cruzó de manera tajante a Vicente: "No, no podés". Y le explicó el motivo por el que no podía saltear el orden de los turnos: "Después de Salvador, viene Lola, después Giuliano, Isabela, Benjamín, Maia y después te toca a vos, te toque la que te toque". "¿Estás de acuerdo con las reglas?", le consultó. Pese a la extensa explicación del presentador, el niño le respondió de manera seca. "Sí", expresó. Y el programa continuó su curso con una mezcla entre incomodidad y confusión.