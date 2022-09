Participante de Los 8 Escalones hizo preocupar a Guido Kaczka: "¿Qué te pasó?"

Guido Kaczka quedó conmocionado con la reacción de un niño que participó de Los 8 Escalones. El tenso momento que el conductor vivió con el pequeño en la pantalla de El Trece.

Guido Kaczka quedó completamente sorprendido con la reacción que tuvo un participante de Los 8 Escalones. Durante la edición del pasado viernes 2 de septiembre, y antes de que llegara su turno para responder una pregunta, un pequeño niño lanzó un extraño sonido que preocupó al conductor del programa.

A través de la pantalla de El Trece, Milena contestó bien una pregunta y luego le tocó responder a Lisandro. Sin embargo, Guido se dio cuenta de que el niño comenzó a hacer sonar la nariz, como si se tratara de un suspiro. "¡Eh, Lisandro! ¿Qué te pasó?", le consultó rápidamente al niño, quien tenía puesta una gorra.

"Tengo unos nervios...", le reconoció Lisandro al presentador de Los 8 Escalones. Una vez más, Guido Kaczka le preguntó: "¿Cómo hiciste?". El pequeño lanzó un suspiro y el animador reaccionó: "¿Así largás el aire?". Finalmente, el programa de entretenimiento continuó y el jovencito sonrió.

"¿Cuál de estos famosos videojuegos salió al mercado primero?", le preguntó Guido. "Los Sims", sostuvo Lisandro, que acertó la respuesta. La madre del niño intervino y comentó: "Yo jugaba a Los Sims con Lisandro en la panza así que sabe, ja... descansar en el embarazo era un juego en el que podía armar todo...". "Claro, te podías armar la casa. Charlaban entre ellos", recordó el conductor, quien también solía entretenerse con el videojuego que fue lanzado en el 2000 y que adquirió gran popularidad en todo el mundo.

Guido Kaczka tuvo una sorpresiva reacción tras escuchar el extraño sonido que hizo un participante de Los 8 Escalones.

Participante de Los 8 Escalones renunció al millón de pesos y dejó atónito a Guido Kaczka

Sobre el final de la emisión del pasado martes 30 de agosto, Viviana y Matías se enfrentaron en la instancia final. El segundo logró responder la última pregunta y Guido reaccionó de manera inmediata: "Matías, ¡un millón de pesos!". "No lo puedo creer", manifestó el concursante, con absoluta emoción.

Luego, el conductor de Los 8 Escalones indicó: "Matías, el estudiante de 21 años que contestó el 90% de las preguntas. Viene de El Talar y dijo 'mi sueño es disfrutar de la vida'. Eso es lo que quiere". Y una vez más, Matías comentó: "No, no, no caigo. Es un montón para procesar".

Tal y como sucede cada vez que un participante gana, Guido Kaczka le preguntó si volvería a formar parte del programa para ir en busca de su segundo millón de pesos: "Tenés un millón y no te lo saca nadie. ¿Qué vas a hacer? ¿O le pregunto a Viviana?". "No sigo, Guido", le aseguró Matías. Sin poder creerlo, el presentador le repreguntó: "¿Hasta acá? No vas hoy a la noche por los 2 millones...".

"Me quedo acá, que tenga la oportunidad ella", ratificó el concursante, quien tuvo un gran gesto hacia la mujer. "Viviana, ¿qué hacés? Llegaste a la final y no pudiste en la aproximación. ¿Volvés?", indagó Guido. "Vuelvo", confirmó la mujer, quien se mostró emocionada por el accionar de Matías.