Participante de Los 8 Escalones ganó el millón de una forma atípica y sorprendió a Guido Kaczka

Una participante de Los 8 Escalones ganó el millón de pesos en una final sumamente complicada y la reacción de Guido Kaczka fue de pura sorpresa.

Silvia ganó el premio mayor de una particular manera que asombró a todos en Los 8 Escalones

Silvia ganó el premio mayor de una particular manera que asombró a todos en Los 8 Escalones

Guido Kaczka se mostró completamente asombrado por una situación vivida en la difícil final de Los 8 Escalones. Una participante ganó el premio mayor, pero lo hizo de una manera muy particular.

Silvia tiene 66 años y en la edición de este jueves por El Trece, pudo ganar el millón de pesos en Los 8 Escalones. La participante es oriunda del barrio porteño de Floresta y está desocupada, por lo que utilizará el dinero para un emprendimiento personal vinculado a la decoración.

La mujer debió responder a la pregunta "Aproximadamente ¿cuántas vueltas al mundo da por día la Estación Especial Internacional?". Ni ella ni su rival Paola respondieron bien, pero como Silvia tenía ventaja, fue la ganadora. "Gané, no lo puedo creer", le expresó a Guido Kaczka.

Su recorrido en el programa fue positivo, pero la final fue compleja: solo una pregunta fue bien respondida, motivo por el cual descolocó al conductor de El Trece. "Generalmente miro el programa por televisión y acierto bastante, pero hoy fue un día atípico", destacó la participante.

Allí Guido opinó que le fue "peor que cuando lo mirás por televisión, pero hoy ganaste Silvia, por diferencia". Mientras sostenía el cartel del millón de pesos, le hizo la clásica pregunta: "¿Qué vas a hacer? ¿Volvés a la noche por los dos millones?".

El conductor suele terminar la pregunta con un "¿o hasta acá?", pero no le dio tiempo a su culminación que le confirmó que vuelve a disputar los dos millones de pesos. Su presencia será en la edición de este viernes 1° de julio en el horario de la tarde.

Angustiante confesión de Guido Kaczka sobre la televisión

Guido Kaczka dio a conocer cómo se siente tras haberse dedicado de lleno a la conducción de televisión y abandonado la actuación. El presentador de ciclos como Bienvenidos a Bordo y Los Ocho Escalones reconoció que tiene sentimientos encontrados al respecto.

"(Dejé la actuación) básicamente porque hacía de otro. Eso de esperar para hacer las escenas. Y cuando conducís, sos vos. El encuentro que se genera es más auténtico. Me di cuenta de que nunca me la creí del todo. A ver: el actor siempre es actor", comenzó su descargo al respecto el exesposo de Florencia Bertotti. Y agregó: "Es una profesión que de algún modo hay que mimarla".

Kaczka reveló que en algún punto se arrepiente de haberse despegado de la actuación por completo: "De hecho, hoy me da cosa haberla dejado, hasta culpa para serte honesto. Pero la realidad es que disfruto mucho de la conducción".

"Me gusta esto de la interacción con el participante. Preguntarle: ‘¿Cómo te va en la mueblería?’ Y me lo cuenta a mí. Y yo lo escucho a él. Se da un vínculo más genuino", soltó. Y reflexionó: "El yo, el ego, es un dramón porque te complica el vínculo, te complica la relación. Y somos nada más que las relaciones que tenemos. Soy muy intuitivo también. Me ha pasado de intuir qué participante va a ganar y sucede".