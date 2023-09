Papelón en el Bailando: se cortó la luz en vivo y en América TV tomaron una decisión impensada

El ciclo de Marcelo Tinelli sufrió un altercado en la edición del lunes y el conductor no pudo disimular su incomodidad. El momento que vivió el conductor en América. TV

A una semana de su debut, el Bailando 2023 sufrió un terrible altercado en vivo y Marcelo Tinelli no pudo disimular su incomodidad. El ciclo de América TV sufrió un apagón parcial en el estudio y tuvieron que recurrir a medidas extremas para que el programa continúe con normalidad.

La situación se dio a minutos de que iniciara el programa y justo cuando Romina Uhrig había llegado al estudio para debutar en la pista. Cuando el conductor quiso interactuar con la coach de la ex Gran Hermano, se dio cuenta que había muy mala iluminación en esa parte del estudio.

Una vez que extendió la mirada, advirtió que la tribuna también estaba a oscuras. Indignado por la situación, Tinelli pidió que el público encendiera las linternas de los celulares para poder tener un poco más de iluminación. Asimismo, la producción llegó con aros de luz para solventar la falta de suministro eléctrico hasta que se solucionara el problema.

Finalmente, la luz empezó a volver de forma parcial y al cabo de varios minutos de haberse ido originalmente. Y aunque si bien intentó seguir con el programa, Tinelli no pudo disimular su desagrado frente a la situación.

Beto Casella dijo lo que todos piensan del Bailando 2023: "Un mes"

El regreso del Bailando a la televisión sigue despertando polémicas. El show encabezado por Marcelo Tinelli debutó la semana pasada y no pasó desapercibido ni por el público, tuvo excelentes números de rating, ni por sus colegas. En esta ocasión fue Beto Casella el que hizo fuertes declaraciones sobre el programa de América TV.

Esta no es la primera vez que el conductor de Bendita TV dispara munición gruesa contra el gerente artístico de América. Casella fue uno de los que levantó la voz cuando se especuló que Tinelli iba a grabar la competencia de baile en estudios de El Nueve. "Es raro porque va a venir a canal Nueve a grabar cuando va a estar compitiendo con nosotros. Es como que TN venga a grabar un programa a los estudios de C5N en Olleros", manifestó Beto cuando empezaron a circular los rumores de acuerdo entre los directivos de ese canal y el "Cabezón" de Bolívar.

Ahora el conductor hizo un profundo análisis sobre la primera semana del Bailando 2023 en el aire y compartió una filosa teoría sobre el futuro del programa. En esta ocasión, las declaraciones de Casella fueron en Nadie Nos Para, el programa que conduce en Rock&Pop de 9 a 13.

“Tinelli tiene esa cosa de que tiene que tener toda una corte ahí", señaló Beto, en referencia a los integrantes de diferentes programas de la señal que se presentan al estudio del Bailando por un Sueño. "A mí me dan un millón de dólares, soy del canal, me dicen que tengo que estar ahí y no voy, les digo que mi contrato no lo incluye. ¡Me ponés en esa tribuna y me matás para toda la vida!”, aseguró.

De todas formas, pese a sus diferencia, le deseó lo mejor al ciclo por los trabajos que genera el show. “Ojalá que le vaya bien. Porque ¿Cuánta gente labura? Después algunos criticaron las bailarinas puestas de florero ahí, como que por ahí ya está en desuso. Pero son críticas de redes, tampoco sabemos si representan a la mayoría de la gente”, remarcó el conductor de Bendita.

A continuación, Casella expuso su teoría sobre el futuro del ciclo: “El número, número de Tinelli, cómo volvió, cuánto se lo quiere o no, se va a saber dentro de un mes, una vez que ya decantó todo…o tal vez diez días. Pero los números que hizo, América creo que los hizo con un partido de la selección, si es que esto pasó". "Yo igual no vi casi nada, no me gustan los formatos de los concursos de canto y baile”, concluyó.