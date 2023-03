Papelón del Pelado Trebucq en A24: movil con Granata en Rosario, chaleco antibalas y visita "sorpresa" de Santilli

Esteban "El Pelado" Trebucq protagonizó un insólito momento al aire mientras cubría un móvil en Rosario para A24. El video que se viralizó en las redes con Amalia Granata y Diego Santilli.

Esteban "El Pelado" Trebucq sumó un nuevo episodio en A24 que recorre las redes sociales. El periodista visitó Rosario junto a Amalia Granata pero lo hicieron de una manera insólita: con chaleco antibalas, en pleno centro de la ciudad y con la inesperada aparición de Diego Santilli al aire.

Luego de la escandalosa amenaza de muerte a la familia Messi en Rosario, "El Pelado" fue con el móvil de A24 a la ciudad para dar cuenta de la inseguridad que se vive de una forma que generó la reacción de muchas personas. La amenaza al futbolista fue después de que hayan asaltado un supermercado perteneciente a la familia de su esposa Antonela Roccuzzo.

Allí abordaron la cobertura presentándose con chalecos antibalas, situación que provocó a los ciudadanos rosarinos. "¿Qué tenes ahí? ¿La gente tiene lo que vos tenés? Estás haciendo una payasada", señaló un hombre que paró con su auto a criticar al periodista, que desembarcó hace poco tiempo a A24 tras su paso por Crónica TV.

"A Amalia hace cuatro años que la votaron y no apareció nunca acá ¿Qué está hablando?", lanzó. Minutos más tarde, "El Pelado" se mostró sumamente sorprendido por la presencia de quien quiere convertirse en gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli.

"Se acercó acá Diego Santilli ¿Qué haces Diego, cómo te va? Te juro, todo casualidad", expresó mirando a cámara, aunque pocos le creyeron la coincidencia. "Ver a Trebucq con chaleco antibalas en Rosario caminando entre gente que anda en cuero y ojotas por el calor, ya era un circo hermoso. Y como en todo circo hay payasos ¿quién se 'acercó' al móvil porque justo andaba por ahí? Diego Santilli. Desopilante todo", escribió un usuario de Twitter en un posteo que supera las diez mil reacciones. La presencia del político de Juntos por el Cambio se dio, según relató, porque fue a ver al intendente, y dijo: "Esto es inadmisible, vine a acompañarlo. Es un tema de humanidad de enfrentar a estos delincuentes".

El Pelado Trebucq contó la verdad de su salida de Crónica: "Hace cinco meses"

Esteban Trebucq fue una de las grandes figuras que tuvo Crónica TV en los últimos años. En los últimos días se despidió del canal de las "placas rojas", ya que un nuevo destino lo espera. Y en diálogo con Primicias Ya, "El Pelado" reveló la razón de su adiós al medio en donde trabajó durante mucho tiempo.

"Hace cinco meses que vengo hablando con A24 y América. La llegada de Rolando Graña como gerente de noticias aceleró todo. Después de pensarlo, tomé la decisión. No fue fácil, pero este es un desafío inmenso", aseguró Trebucq, quien debutará en A24 como conductor de La cruel verdad.

Contando cómo será su programa en A24, Trebucq reveló: "Voy a tratar de ofrecer una mirada crítica de la realidad. Una realidad dura. Este es un país que se cae a pedazos desde hace unos años. Yo voy a hacer hincapié en la gente que no tiene nada, en los olvidados".

"Aspiro a hablarle a gente que no elije qué comer o directamente no come. No voy a analizar el consejo de la magistratura. Voy a ir al hueso. Yo soy políticamente incorrecto y voy a seguir siendo así porque no me sale ser de otra manera", sentenció "El Pelado", quien ya no tendrá relación alguna con Crónica TV.