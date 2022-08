Pampita reveló si trabajaría con Benjamín Vicuña y sorprendió a todos: "Que le vaya bien"

Pampita visitó PH Podemos Hablar y se refirió por primera vez a la posibilidad de trabajar junto a su expareja, Benjamín Vicuña. Asimismo, habló de su vínculo con "La China" Suárez.

Pampita dio a conocer si trabajaría en una ficción con su expareja y padre de sus hijos, Benjamín Vicuña. La modelo será parte de un filme y aseguró que aún desconoce quien será su coprotagonista, aunque respondió con vehemencia en alusión a cómo se sentiría si tuviera que trabajar con el actor chileno.

"Voy a leer el guión el lunes. Me voy a juntar con toda la gente de la producción, pero no me dijeron el galán elegido, todavía no me lo comunicaron", comenzó su descargo la celebridad en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar, ciclo donde compartió emisión con invitados como Kenny Palacios, Paula Robles, Barby Franco y Jean Pierre Noher.

En dicho marco, Andy le preguntó si trabajaría en una ficción junto a Vicuña. "Si fuera él, yo a Benjamín lo admiro, es un gran actor, me encanta que le vaya bien, para mí es un actor excelente, que no solo ha conquistado Argentina, Chile, Colombia, España". Y agregó: "Ha hecho las mejores series de las grandes plataformas. Es un laburante que crea mucha admiración en lo que hace", soltó con seguridad.

"Sería un honor, además aprendería mucho, jamás trabajamos juntos. ¡Nunca! En ningún proyecto", agregó la conductora de El Hotel de los Famosos y volvió a asegurar que, si esa situación se da, no tendría problema en acceder.

Pampita habló por primera vez sobre su relación con María Eugenia "La China" Suárez

La modelo se sinceró y dio a conocer que tiene un diálogo fluido con la expareja del padre de sus hijos. "Yo tengo una muy buena relación con Eugenia porque somos las dos madres de chicos que son hermanos, así que hay comunicación. Compartimos cumpleaños, fiestas, momentos de emoción, tal vez otros más tristes", comenzó su descargo Ardohain.

"La vida nos puso en ese lugar, compartimos hijos que son hermanos, así que lo tenemos muy claro, nos respetamos mucho. Nunca me van a oír hablar mal de la madre de hermanos de mis hijos, eso no va a suceder nunca. Uno sabe si quiere cargar con cosa, tener odios, rencores", continuó la celebridad. Y cerró: "Eso te termina afectando a vos, no te libera, no te deja conocer cosas nuevas, o vivir la vida bien. Siempre mi consejo va a ser ese, revisar lo de uno, reconocer situaciones desde el lugar de uno y no echarle tanto la culpa al otro ni fijarse en lo que está haciendo el otro".