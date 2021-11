Pampita liquidó a Azzaro para defender a su marido: "Este tipo de personajes"

Tras el fuerte cruce entre Flavio Azzaro y Roberto García Moritán en Polémica en el Bar por América TV, Pampita salió a defender a su marido en Intrusos y liquidó al periodista.

Después del cruce muy fuerte en vivo entre Flavio Azzaro y Roberto García Moritán, en Polémica en el Bar (América TV), Carolina "Pampita" Ardohain salió a defender a su marido en Intrusos. De paso, destrozó al periodista deportivo, al programa en general, a la producción y hasta al conductor Mariano Iúdica.

El ciclo liderado por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares transmitió al aire un informe vinculado con el debate caliente y picante entre ambos en el envío del prime time y, más tarde, también exhibió la entrevista exclusiva que consiguieron con la jurado de ShowMatch La Academia (El Trece), que se casó con García Moritán en 2019 y juntos tuvieron a Ana, la única hija del matrimonio hasta el momento.

Pampita defendió a su marido Roberto García Moritán y liquidó a Flavio Azzaro: "Más respeto"

Como parte del diálogo con Intrusos, la modelo, conductora, actriz y empresaria pampeana de 43 años aprovechó para respaldar al empresario que acaba de ser elegido diputado por la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, banca que asumirá recién el próximo 10 de diciembre. Sin ningún tipo de filtro, apuntó contra todos y disparó: "Me parece que, cuando invitan a alguien a ese tipo de programas, tienen que tener un poco más de respeto. Ahí tienen que estar el productor, el conductor o el resto de los invitados, y decir algo... muy mal la producción de permitir esto cuando invitan a alguien que va con la mejor onda".

Además, cuando la consultaron acerca de la ninguneada del periodista hacia su esposo, llamándolo simplemente "el marido de Pampita", ella contestó además a la frase de "cuando te deje Pampita vas a tener que ponerte un maxikiosco". Por supuesto, eso no le gustó, aunque tampoco quiso dramatizar al respecto: "Eso habla de él, no habla de ´Robert´. Él lo lleva con mucho orgullo a eso, no le molesta, no le vive como un agravio. No es un insulto ser mi marido, nunca se ofendió porque le digan 'el marido de Pampita'. Sabe que yo soy querida, lo vive en el día a día. No es algo de lo que reniegue, para nada"

Y concluyó en forma letal: "No me extraña de ese panelista porque ya conozco a este tipo de personajes, tiene un estilo muy particular".

Pampita fulminó a Flavio Azzaro en Instagram

Como si sus declaraciones hubiesen sido poco, la líder de Pampita Online (Net TV) despedazó también al comunicador a través de una historia en su cuenta de Instagram, @pampita oficial. Allí, replicó un antiguo artículo de una revista, en el que la modelo y vedette Valeria Degenaro reveló detalles de un encuentro con el periodista que presuntamente iba a ser sexual, aunque no fue así y lo dejó muy mal parado.

"El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y rivotril" fue el título de aquella noticia, en la que ella dejó en claro que, después de haber cenado, él quiso darle un calmante para no tener sexo. "Lo vi en la tele y me gustó", reveló ella en esa época cuando le preguntaron por qué había contactado a Flavio, aunque también aclaró que la cita no terminó como ella deseaba: "A mí me gusta salir, y un viernes a la noche me encontré comiendo fideos con manteca en su casa. Un horror".

Además, recordó el momento puntual que fue el inicio del fin del vínculo entre los dos, y cerró: "Me dijo ´tomá esto, nena, y dormite porque mañana me tengo que levantar temprano´. Y después me cortó por teléfono, me dijo que no estaba entusiasmado... No es la persona que hubiese imaginado".