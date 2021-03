La modelo pampeana no anduvo con vueltas sobre la hija de Juan Carlos Calabró.

En pleno ida y vuelta polémico entre ambas, "Pampita" contraatacó y destrozó a Marina Calabró, quien había dicho en Los Ángeles de la Mañana (LAM) que les tenía que agradecer a ella y a Jorge Lanata por su labor actual, a lo que Carolina Ardohain contestó de manera contundente durante la breve introducción en Pampita online, por Net TV: "Me resbala. Yo la verdad que no la conozco, no compartimos novio, no compartimos trabajo, nada. No la vi nunca en mi vida me parece. Y si la vi no la recuerdo”.

Cuando comenzó el producto que ella misma conduce, apareció el zócalo con la frase de Calabró, por lo que la pampeana se sorprendió junto a su amigaB -que ya había sido presentada en vivo- y preguntó de qué se trataba. "Ah sí, dijo eso, no sé por qué", le confirmó "Barby". Entonces, la actriz que se contagió de coronavirus y que está embarazada de cinco meses expresó "¿Tendrán algo ellos personal? No digo LAM, sino esta chica...”.

"Pampita" profundizó al respecto y fue más al límite todavía: “¿Pero qué les pasa con nuestro programa? Hagan lo que quieran. Diviértanse, chicos. Digan lo que digan no pasa nada, acá no nos enganchamos. No van a poder, menos en este estado divino en el que estoy...”.

Por qué se pelearon "Pampita" y Marina Calabró

Todo comenzó cuando la hija del fallecido humorista Juan Carlos Calabró contestó en LAM una consulta de Ángel de Brito acerca de “¿por qué Lanata la odia a Pampita? Yo escucho que la ningunean bastante en Lanata Sin Filtro”, sobre lo que la pronta integrante de TV Nostra (América TV) aseguró: “Él dice que tiene intereses creados en Pampita online, que puso un capital para su contratación y que en algún momento aspira a tener un punto de rating. No sé, es lo que él me contó...”.

Sin embargo, Yanina Latorre la desmintió inmediatamente: “¡No te hagas más la boba que vos sos peor que Lanata! Él ni sabía que existía el programa de Pampita, lo metiste vos para darle a la pobre Pampa y ahora ya es una columna”. No obstante, Calabró explicó que "pasa que trascendió lo que ella ganaba y a Lanata le impactó todo eso. Yo soy un simple mensajero”. Y concluyó: “Lo que a él le fascina del programa de Pampita es la autorreferencia… Él no ve el programa, sino que se hace una idea de los cortes que yo le llevo”.