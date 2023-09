Norberto Marcos le declaró la "guerra" a Fátima Florez tras su separación

Fátima Florez y Norberto Marcos, su exmarido, estarían en guerra por la división de bienes tras su escandalosa separación.

Fátima Florez es una reconocida actriz y humorista que durante las últimas semanas estuvo involucrada en una fuerte polémica, tras haber confirmado su romance con Javier Milei. Al día de hoy, Fátima blanqueó su relación con el líder de La Libertad Avanza, y desde entonces, está constantemente bajo el ojo público. En las últimas horas, se dieron a conocer detalles sobre el conflicto millonario que enfrenta con su exmarido, Norberto Marcos, quien se mostró devastado por su separación.

Actualmente, la pareja expareja está en una gran guerra por la división de recursos. Cabe destacar que años atrás, Marcos había puesto todos sus bienes a nombre de Fátima ya que "pensó que la relación era para toda la vida", según indicó Nancy Duré en Socios del Espectáculo (El Trece). "Por las leyes naturales de la vida, que no siempre se cumplen, él decía: ‘yo me voy a ir antes’. Entonces los bienes quedaron a nombre de Fátima. Él siente que fue ingenuo, tonto”, sumó la periodista.

"Hay una guerra total entre Fátima y Norberto. Hoy me daban el detalle de lo que él exige y déjenme decirles que va por todo", anunció el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live. "En la división de bienes después la Justicia decidirá, pero lo que Norberto Marcos quiere es lo siguiente: para empezar, quiere los tres departamentos que compraron en pareja”, sumó el periodista.

Y detalló que "hay dos propiedades en un mismo edificio en la calle Pedro Rivera al 2500, en el barrio de Núñez, un departamento de 60 metros cuadrados y otro de 80 metros cuadrados con balcón terraza y además quiere el piso de Coronel Diaz al 2660, de más de 200 metros cuadrados con cocheras”.

“Y hay más: Norberto ya reclamó mediante su abogado un millón de dólares cash en cuentas bancarias. Pero el tema además es todo el dinero en negro que se ganó en eventos y presentaciones en la Argentina y países limítrofes”, señaló el conductor. Por último, sumó que también "se está investigando el robo de los 80 mil dólares que sucedió el año pasado".

El calvario de Norberto Marcos tras su separación de Fátima Flores: "4 stents y dos bypass"

En medio del duelo de su separación, Norberto Marcos, quien mantuvo una relación con Fátima durante 22 años, dio detalles sobre el duro momento que atraviesa. El productor le envió notas de voz a Adrián Pallares, conductor de Socios del Espectáculo (El Trece), contándole lo sucedido. En primera instancia, negó las versiones que circularon en torno a una supuesta brujería que le habría hecho. "Dos informaciones erróneas que dijeron: nunca tuve una novia ni conocí a nadie llamada Fátima. El nombre se lo puse por la virgen. Nunca iría a una 'bruja'. Creo en Dios, no creo en brujas y jamás haría algo así", aseguró.

Acto seguido, explicó que haber trabajado durante tantos años en la carrera de Fátima le trajo grandes problemas de salud a causa del estrés. "Arrancamos bien de abajo, no fue nada fácil, siempre la cuidé y me costó 4 stents y 2 bypass, y si hoy todos resaltan la carrera inmaculada de Fátima es porque, más allá del indiscutible gran talento de ella, evidentemente tan mal no se hicieron las cosas", reflexionó.