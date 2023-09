Norberto Marcos expuso una mentira de Fátima Florez en El Trece: "El arreglo"

Norberto Marcos confesó lo que nadie se esperaba de Fátima Florez, en medio de su escandaloso divorcio.

Fátima Florez es una reconocida actriz y humorista que actualmente está en boca de todos los canales de espectáculos, tras la confirmación de su romance con Javier Milei. En medio de la noticia, también se dieron a conocer detalles sobre su separación de su exmarido, Roberto Marcos, con quien estuvo casada durante 22 años. En medio de la polémica, el empresario rompió el silencio sobre el millonario divorcio que enfrentan.

En las últimas semanas, Fátima se mostró sumamente enamorada del candidato de La Libertad Avanza. Paralelamente, Roberto Marcos se mostró muy dolido por la separación, y hasta el día de hoy, asegura que la sigue amando. En medio de esta gran decepción amorosa que el productor atraviesa, sacó a la luz detalles sobre el arreglo económico que están haciendo en medio de su divorcio.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, conductores de Socios del Espectáculo (El Trece), mostraron al aire el mensaje que le enviaron a Norberto a través de WhatsApp para consultarle por su divorcio. "Buenas tardes, Norberto. ¿Escuchaste la nota de Fátima? Que dijo que ella fue muy generosa con vos. ¿Y escuchaste a Oscar, tu exsuegro, que dijo que te aprecia y que habla en tiempo presente y no en pasado?", le preguntaron.

"El padre es un gran hombre", se limitó a responder el empresario. "¿Y con respecto a que ella fue muy generosa? Se la escuchó muy desafiante. ¿Qué te parece?", insistieron los periodistas. Sin embargo, el ex de Florez insistió en que ambos fueron generosos el uno con el otro y que se regalaron "los mejores años" de sus vidas. No conformes con su respuesta, los periodistas perseveraron hasta que finalmente Marcos habló sobre su arreglo económico.

"Ella habla de plata. ¿Está todo en mano de abogados eso?", indagaron. "De plata no hablo. No me parece bien estar ventilando cosas que solo nos atañen a nosotros dos. Se habla de cifras completamente fuera de la realidad. El arreglo es muy sencillo. Los abogados están porque ninguno de los dos entendemos nada de todo esto. Ninguno busca el conflicto", concluyó Norberto.

Los detalles sobre el divorcio millonario de Fátima Florez y Norberto Marcos

Según informó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, "hay una guerra total entre Fátima y Norberto". "Hoy me daban el detalle de lo que él exige y déjenme decirles que va por todo. En la división de bienes después la Justicia decidirá, pero lo que Norberto Marcos quiere es lo siguiente: para empezar, quiere los tres departamentos que compraron en pareja”, sumó el periodista.

En este sentido, indicó cuáles son los bienes que se dividirán. "Hay dos propiedades en un mismo edificio en la calle Pedro Rivera al 2500, en el barrio de Núñez, un departamento de 60 metros cuadrados y otro de 80 metros cuadrados con balcón terraza y además quiere el piso de Coronel Diaz al 2660, de más de 200 metros cuadrados con cocheras”, señaló. Por último, agregó que Norberto "ya reclamó mediante su abogado un millón de dólares cash en cuentas bancarias".