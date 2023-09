Fátima Florez contó lo que nadie sabía de su ex: "Una batalla"

La flamante novia de Javier Mieli habló sobre su polémica separación de Norberto Marcos. La humorista y el productor estuvieron juntos durante más de 20 años y también fueron socios.

El romance entre Javier Milei y Fátima Florez revolucionó a los programas de espectáculos. Pero el escándalo mediático reavivó un viejo escándalo de la imitadora: su separación de Norberto Marcos. El fin de la pareja salió a la luz en los primeros meses del 2023, luego de más de 20 años de relación, y ahora trascendió la feroz disputa de bienes que comenzó.

Además del amor, a Fátima y Marcos los unió los negocios, ya que él se encargó de producir los espectáculos de la artista. Pero tras la separación, la flamante pareja de Milei se asoció con Guillermo Marín. Ante este panorama, la humorista aclaró la situación con su ex y lanzó fuertes declaraciones.

En diálogo con Socios del espectáculo, Fátima habló como nunca del proceso de separación: “Esta es una transición. Todo el mundo que se separa sabe que la vida continúa y siempre de mi parte está que todo esté en paz y armonía”, sostuvo.

Luego, el cronista del programa de El Trece le consultó por las declaraciones de Norberto en las que afirmó que nadie la amaría como él y ella fue tajante: “Cada uno es libre de decir lo que quiera o lo que piense, pero yo me sigo manteniendo en mi postura. Siempre me gusta la paz, la tranquilidad y la armonía”.

El periodista aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre los rumores que rodeaban la división de sus bienes, pero Fátima respondió de manera directa: “Se está hablando de cifras realmente enormes y no corresponden a la realidad. También hablan de una batalla, pero para que eso pase tiene que haber dos y de mi parte nunca van a encontrar conflictos ni peleas, sino seguir para adelante con la vida sin molestar a nadie, como lo hice siempre”.

Por último, agregó un dato no menor sobre el vínculo que tuvo con su ex en cuanto a sus ingresos: “No hay que reclamar nada porque está todo bien. Ya lo hemos hablado como personas de bien y está todo bien. No hay qué reclamar. Es más, yo soy muy generosa”, remarcó.

Norberto Marcos le declaró la "guerra" a Fátima Florez tras su separación

Fátima Florez es una reconocida actriz y humorista que durante las últimas semanas estuvo involucrada en una fuerte polémica, tras haber confirmado su romance con Javier Milei. Al día de hoy, Fátima blanqueó su relación con el líder de La Libertad Avanza, y desde entonces, está constantemente bajo el ojo público. En las últimas horas, se dieron a conocer detalles sobre el conflicto millonario que enfrenta con su exmarido, Norberto Marcos, quien se mostró devastado por su separación.

Actualmente, la expareja está en una gran guerra por la división de recursos. Cabe destacar que años atrás, Marcos había puesto todos sus bienes a nombre de Fátima ya que "pensó que la relación era para toda la vida", según indicó Nancy Duré en Socios del Espectáculo. "Por las leyes naturales de la vida, que no siempre se cumplen, él decía: ‘yo me voy a ir antes’. Entonces los bienes quedaron a nombre de Fátima. Él siente que fue ingenuo, tonto”, sumó la periodista de El Trece.

"Hay una guerra total entre Fátima y Norberto. Hoy me daban el detalle de lo que él exige y déjenme decirles que va por todo", indicó Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live. "En la división de bienes después la Justicia decidirá, pero lo que Norberto Marcos quiere es lo siguiente: para empezar, quiere los tres departamentos que compraron en pareja”, sumó el conductor.

"Hay dos propiedades en un mismo edificio en la calle Pedro Rivera al 2500, en el barrio de Núñez, un departamento de 60 metros cuadrados y otro de 80 metros cuadrados con balcón terraza y además quiere el piso de Coronel Diaz al 2660, de más de 200 metros cuadrados con cocheras”, agregó el periodista.

“Y hay más: Norberto ya reclamó mediante su abogado un millón de dólares cash en cuentas bancarias. Pero el tema además es todo el dinero en negro que se ganó en eventos y presentaciones en la Argentina y países limítrofes”, señaló el conductor. Finalmente, añadió que también "se está investigando el robo de los 80 mil dólares que sucedió el año pasado".