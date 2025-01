No es Milei: salió a la luz quién fue el famoso que emocionó de "amor" a Graciela Alfano

Chau Milei: salió a la luz quién fue el hombre que emocionó de "amor" a Graciela Alfano.

Graciela Alfano volvió al centro mediático luego de los rumores de un acercamiento con el presidente Javier Milei, algo que la exvedette negó rotundamente en reiteradas oportunidades, y tuvo un reencuentro con un amor de su pasado que le removió sus sentimientos. "Me llega al corazón", reveló Alfano, muy emocionada ante la aparición inesperada de un viejo novio en un móvil de televisión.

La situación se dio al aire de Mañanísima (El Trece), cuando Carmen Barbieri anunció un móvil con Alfano desde Punta del Este. La actriz que está pasando por un momento sentimental complicado, según reveló rompió su noviazgo con su novio uruguayo por una actitud desleal, comenzó la entrevista revelando que ante el incesante coqueteo de su expareja con otras mujeres optó por el "contacto cero" con el hombre. Y aunque Graciela aseguró que no habla de sus exparejas, aceptó cruzarse en el móvil con Matías Alé, que fue la incorporación reciente del programa.

Matías Alé rompió el hielo y luego de la relación que mantuvo con Graciela Alfano durante diez años hasta su separación en malos términos, confirmó: "Qué alegría escucharte, sabés el recuerdo y el cariño. Siempre Graciela está presente en mi vida, te veo espléndida, te quiero mucho, nos hemos amado muchísimo. Simplemente, decirte que lo mejor está por venir, sabés que te adoro, siempre en mi corazón". Feliz con el reencuentro después de tanto tiempo, la exvedette le respondió: "Te conozco profundamente, sé el corazón que tenés, tuvimos una relación hermosa, te deseo lo mejor con esta nueva pareja, me siento muy feliz que estés trabajando y estés tan bien y que podamos tener una relación post cuando la relación ha sido buena, honesta y auténtica".

Luego de un ida y vuelta de piropos, Matías Alé sostuvo ante la escucha atenta de todos sus compañeros de trabajo: "Graciela me enseñó a respetar a una mujer". A la inevitable emoción de Graciela Alfano por sus palabras, Alé le dijo que es la única ex a la que desea invitar a su casamiento con Martina y le deseo lo mejor para su vida. "Estas palabras me emocionan mucho, me hace muy bien tu palabra, me llega al corazón y la voy a atesorar, me encanta", le respondió Graciela con lágrimas en los ojos.

Graciela Alfano reveló toda la verdad sobre Milei: "No es mi costumbre dar estos comunicados"

En los últimos días, Alfano estuvo en boca de todos tras protagonizar un rumor de romance con Javier Milei. Luego de separarse de su novio, Alfano declaró en OLGA que el Presidente le parecía "atractivo" y, a partir de este momento, empezaron a relacionarlos. Tanto así que incluso se filtró que la vedette le habría mandado mensajes a Milei por año nuevo. En este marco, la diva salió a hablar.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Alfano dejó en claro que todos estos rumores son falsos. "Buen día mis amores soñados de mi vida, ¿cómo están? Bueno no es mi costumbre dar este tipo de comunicados porque mi contenido va por otro lado, con otra onda y con otra intención de amor. Pero en este caso, teniendo en cuenta las figuras involucradas me parece que esta aclaración hace falta", empezó por decir.

Luego, sumó: "Yo no envié ningún mensaje de fin de año a nuestro Presidente el señor Javier Milei, ni lo contestó ni hubo ningún contacto de ninguna índole con él". Luego de esta aclaración, pidió: "Por favor, dejemos de inventar, dejemos a la gente en paz, comuniquemos desde el amor y no desde la falsedad".