No aguantó más: Juliana se quebró y lloró desconsoladamente en GH

Las cámaras de Gran Hermano captaron a Juliana Díaz llorando. Qué pasó y por qué la participante de Venado Tuerto quebró en llanto.

Las cámaras de Gran Hermano captaron a Juliana Díaz llorando luego de darse una ducha, como pudo evidenciarse por el turbante de toalla que tenía en el pelo. Qué pasó y por qué ninguno de sus compañeros se percató de que la participante nacida en Venado Tuerto quebró en llanto en la casa más famosa del país.

Con el correr de los días y las semanas, las emociones de los participantes de Gran Hermano están cada vez más a flor de piel. Es que todos extrañan a sus seres queridos que están fuera de la casa y la convivencia con los demás empieza a ser cada vez más tensa, por lo que los choques entre los concursantes son cada vez más frecuentes. De la misma manera también lo son los llantos.

Dentro de estos últimos estuvo Juliana Díaz, a quien las cámaras del reality de Telefe captaron quebrando en llanto. Apenas salida de la ducha, por lo que se evidencia por el turbante de toalla que tenía en su cabeza, Juliana tomó consciencia de la fuerte decisión que tomaron con Maxi Giudici y no pudo evitar las lágrimas. La determinación que sin dudas cambiará la dinámica de la casa fue la separación de lo que fue la primera pareja de esta edición de Gran Hermano y la primera en tener sexo en la casa más famosa del país.

La fuerte decisión de Juliana y Maxi de Gran Hermano

La primera pareja la conformaron Juliana y Maxi, que comenzaron su romance a pocos días de haber ingresado y hasta tuvieron sexo en el reality de Telefe. Pero en las últimas horas tomaron una importante decisión que afectará a la dinámica de Gran Hermano. Fueron los mismos participantes quienes confirmaron su determinación con una breve charla que mantuvieron en la pileta.

"¿Le contaste al Cone que nosotros no estamos más juntos?", le preguntó Juliana a Maxi en referencia a Alexis mientras pedaleaban en el bote que Gran Hermano colocó en la pileta por la prueba semanal. La respuesta de su ahora expareja fue escueta pero contundente: "No, no hablé con nadie".

De esta forma se confirmó la ruptura de la primera pareja de la presente edición de Gran Hermano. Una de las especulaciones alrededor de esta separación sería que Maxi sospecha que Juliana tuvo algo que ver con el complot que se sancionó en la casa más famosa del país en las últimas horas.