Nicole Neumann le respondió muy irónica a Poroto Cubero : "Un besito"

Nicole Neumann le dejó un irónico saludo a Fabián "Poroto" Cubero luego de que el exfutbolista sembrara dudas sobre cómo sigue la relación entre ellos tras el nacimiento de Luca, el bebé que tuvo con Mica Viciconte. "Le mandamos un besito enorme", disparó la modelo, cargada de ironía y en clara alusión a las palabras que su exmarido y padre de sus hijas le había dedicado solo unas horas antes.

Desde que se separaron, la relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero siempre fue bastante tirante. Cuando el exfutbolista empezó a salir con Mica Viciconte, lejos de apaciguar todo, la ex-Combate se sumó a las peleas mediáticas. El nacimiento de Luca, hijo de Viciconte y Cubero, hizo pensar que los cruces disminuirían pero nada más alejado de eso, ya que siguieron con acusaciones de un lado y del otro, como cuando la campeona de MasterChef Celebrity 3 disparó contra Nicole por no haberse aislado cuando tuvo coronavirus recientemente.

En las últimas horas, Cubero sembró un sinfín de dudas sobre cómo sigue su relación con Neumann al hablar con un cronista de A la tarde, que le consultó al respecto. "Nosotros, en nuestra familia, estamos tranquilos. Nosotros estamos enfocados en nuestra vida. Después, el resto, que haga la vida que quiera", fueron las palabras del exfutbolista, muy picante. Fiel a su estilo, la respuesta de Nicole Neumann llegó muy rápidamente.

Apenas llegada de Estados Unidos, Nicole fue interceptada por un el cronista de A la tarde, que le habló de Fabián Cubero. "Yo no tengo nada que opinar que no sea de mi vida…", cortó la modelo al periodista. Pero el integrante del ciclo que conduce Karina Mazzocco insistió: "Le pregunté cómo estaban las cosas después del entredicho entre Mica Viciconte y vos por el covid".

La modelo primero le aseguró que ella no había tenido un entredicho con nadie y se mostró muy feliz con el viaje que había hecho. "No tengo nada que hablar de ninguna otra cosa porque no me interesa", agregó Nicole. Pero eso no fue todo, porque aprovechó para tirar lo que pareció un palito para su exmarido, cargado de ironía: "Estoy muy en paz con mis hijas, con Manu y con mi trabajo. Así que al resto le mandamos un besito enorme".

Guido Kaczka apuró a Nicole Neumann en vivo

En la edición de este miércoles de Los 8 Escalones, Guido Kaczka aprovechó un momento para referirse a la historia de amor que Nicole vive con Manuel Urcera. El conductor de El Trece apuró a la modelo con la complicidad de Martín Liberman en principio: "Hoy en la primera edición comentó que se casaba". El comentario de Guido sorprendió por completo a Nicole, quien trató de defenderse: "No dije que me casaba, me incitaron a una fiesta de fin de año y dije 'no estaría nada mal'".

"Queremos fiesta. Dijiste que tenes ganas", arengó Liberman frente al claro nerviosismo de la modelo, quien ya no sabía donde meterse. "Si ¿por qué no?", contestó mientras el periodista deportivo reforzaba los rumores de casamiento sobre las declaraciones de Nicole: "Manu, dónde andás, a qué cámara Guido". "Ay se puso colorada", lanzó Carmen Barbieri para incomodar aún más a la expareja de Fabián Cubero, quien finalmente le puso punto final a la cuestión iniciada por Guido Kaczka. "Sí, me gustaría, pero en otro momento se verá", dijo.