Nicole Neumann fue criticada por su falta de higiene: "Un canje de limpieza"

La modelo fue descubierta por los usuarios de Instagram, quienes le dijeron de todo en los comentarios.

Nicole Neumann fue criticada en las redes sociales por un descuido en relación a la limpieza de su casa que pudo verse en una de las fotos que compartió en una publicación. Los seguidores de la celebridad notaron algunas imperfecciones en la imagen que la modelo había compartido y se las remarcaron de la peor manera.

En la foto que compartió, Nicole se mostró desde la piscina de su casa, donde disfrutaba de un momento de relax recostada en una reposera inflable que flotaba en el agua. Los usuarios de Instagram pudieron notar la gran cantidad de hojas y bichos que había desperdigados en el agua donde la modelo flotaba. Como no podía ser de otra manera, la modelo recibió un sinfín de críticas por su abandono en relación al cuidado de la piscina.

"¿Algún canje de limpieza por ahí?", "¿Quién te limpia la pileta?" y "Pasale el saca bichos aunque sea" fueron algunos de los mensajes que los seguidores de Neumann le dejaron en la sección de comentarios de su publicación. Sin lugar a dudas, la próxima vez la celebridad tomará el recaudo de limpiar el agua de su piscina antes de tomarse una foto para compartirla en las redes sociales.

La reacción de Melina Eugster tras la carta documento que le enviaron Nicole Neumann y Manuel Urcera

La promotora Melina Eugster reveló ante los medios que había intercambiado mensajes de WhatsApp con Manuel Urcera, con quien Nicole Sale hace más de un año. A pesar de esto, la joven aseguró que el perfil de quien supuestamente era Urcera no tenía foto de perfil y que nunca se habían pasado fotos ni videos, por lo que no podía confirmar que fuera él. Sin embargo, como el rumor ya estaba instalado, la pareja le envió una carta a Eugster para que se desdiga al respecto.

"Lo primero que hice cuando me llegó fue comunicarme con mi abogada para preguntarle. A mí me contactó una persona llamada Manu Urcera, que me disculpen si dañé su imagen, no lo quise hacer", comentó la modelo, en diálogo con Intrusos, sobre su reacción ante la intimación recibida. "A mí me escribió una persona que se hacía pasar por él. Nunca nos mandamos ni fotos ni videos, pero yo creí que era él. Ellos son figuras públicas y se sabe a dónde van, qué es lo que hacen, tranquilamente la persona que me escribió podría haber averiguado un poco y haber sacado información".