Nico Vázquez se quebró al aire en El Trece: "Uno se acostumbra"

En su visita a un famoso programa, Nico Vázquez sintió la emoción a flor de piel y se quebró en vivo.

Nico Vázquez se quebró al aire de Socios del Espectáculo al recibir un mensaje sumamente especial. Este jueves 10 de marzo, el famoso actor estuvo como invitado exclusivo del ciclo matutino de El Trece. En medio de la conversación que englobó temas relacionados a su carrera, su vida personal y proyectos a futuro, Vázquez se largó a llorar al escuchar una dedicatoria única para el.

En medio de la entrevista que Nico Vázquez dio con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la producción del programa le mostró un clip que Gimena Accardi había grabado para él. Hace casi 15 años que los actores están en pareja y conforman una de las relaciones más queridas del mundo de la farándula, ya que siempre mostraron mucho apoyo mutuo en cada situación que enfrentaron juntos. Con mucho cariño, Accardi grabó un video que emocionó hasta las lágrimas a su pareja.

"Hola, mi amor. Paso por acá para decirte que te amo profundamente, con toda mi alma. Sos mi persona favorita en todo el mundo. Gracias por estos casi 15 años juntos, gracias por acompañarme siempre, por estar al pie del cañón siempre. Gracias por hacerme reír, aunque tenga muchísimo dolor, gracias por todo lo que hacés por mí y por todos", expresó Gimena y la emoción ya empezaba a notarse en el rostro de Nico Vázquez. "Sos básicamente la mejor persona que conozco. Todos necesitan un Nico Vázquez cerca. Sos un amigo espectacular, un hijo, un jefe, compañero espectacular y un marido de otra galaxia. Te amo con toda mi alma, gracias por todo lo que hacés", sentenció la actriz.

Con la voz un tanto quebrada, el actor correspondió el mensaje de su pareja y le dedicó unas sentidas palabras frente a las cámaras. "Las cosas que te van sucediendo en la vida o te unen o te separan. Siempre digo que en nuestro caso nos unen", comenzó por decir Vázquez bastante emocionado. "No sé cómo lograron que diga todo en televisión, se ve que tenía muchas ganas de expresarlo y que la gente lo sepa. Uno se acostumbra a vivir con este amor, pero son palabras que me generan algo muy hermoso", continuó ante la mirada de felicidad de los conductores.

Por último, Nicolás subrayó que más allá del gran amor que tiene por su esposa, también es un gran admirador de su fuerza. "Gime es una persona que yo admiro. Son años de elegirse y de pasar cosas buenas y malas, pero las cosas malas que nos pasaron las pudimos superar porque también nos pasan cosas muy buenas. Tengo una familia y amigos hermosos", cerró muy emocionado el ex actor de Casi Ángeles.

La feliz noticia que compartió la pareja

En medio del éxito que tuvo la temporada de verano de Una Semana Nada Más, los actores se vieron obligados a cancelar las funciones de la obra tras el accidente que sufrió Gimena en el detrás de escena.

Sin embargo, luego de algunas semanas sin trabajar, la producción anunció el regreso de la obra a Mar del Plata. "La primera noticia, que me emociona decirla y se me quiebra la voz porque pensé que nunca más iba a volver a pasar esto, es que volvemos. ¡Qué poco suspenso hice! Es que sí, no quiero andar con rodeos", aseguró Vázquez. Una Semana Nada Más volverá en abril, cuando Accardi ya esté recuperada.