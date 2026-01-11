Mil edificios de apartamentos de Kiev siguen sin calefacción tras el ataque ruso

Por Pavel Polityuk ‍y Anna Voitenko

KYIV, 11 ene (Reuters) - Más de 1.000 edificios de apartamentos de la capital ucraniana, Kiev, siguen ‍sin calefacción tras ⁠el devastador ataque ruso de la madrugada del viernes, según informaron el domingo las autoridades locales.

Rusia ha intensificado los bombardeos contra el sistema energético de Ucrania desde que invadió su país vecino en 2022.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El presidente Volodímir Zelenski dijo que los trabajos avanzaban en las localidades afectadas por los ataques, señalando que la situación era "todavía ‌extremadamente difícil", en particular en las regiones ⁠fronterizas.

"Los trabajos de reparación siguen ⁠su curso en Kiev tras el ataque de anteayer", declaró Zelenskiy en su discurso nocturno por vídeo. "La tarea principal ‍es restablecer el suministro eléctrico a todos los edificios".

Zelenski dijo que 200 equipos ⁠de emergencia estaban realizando reparaciones ‌en la región de Kiev que rodea la capital.

"Llevo unas 55 horas sin electricidad en casa. Así que, para no llorar, simplemente me estoy riendo", dijo Liza Lazarenko, jugando a las cartas con ‌una amiga ‌en una escuela de la capital convertida en punto de ayuda humanitaria.

"Gracias a Dios han encendido la calefacción. Pero en casa, sinceramente, la cabeza me da vueltas, porque no ​se puede hacer absolutamente nada sin electricidad".

Zelenski dijo anteriormente que Rusia había lanzado 1.100 drones, más de 890 bombas aéreas guiadas y más de 50 misiles, entre balísticos, de crucero y de medio alcance, contra Ucrania durante la semana pasada.

El viernes, un ataque con misiles contra ‍Kiev dejó prácticamente a toda la ciudad sin electricidad ni calefacción en medio de una fuerte ola de frío, y no fue hasta el domingo cuando las autoridades restablecieron el suministro de agua y restablecieron parcialmente ​la electricidad y la calefacción.

Zelenski afirmó que Rusia esperó deliberadamente a que llegara la ola de frío para empeorar ​las cosas para el pueblo ucraniano, y que se trataba de "un cínico acto de terror ruso ⁠dirigido específicamente contra la población civil". Moscú no respondió de inmediato.

(Reportaje de Pavel Polityuk; Edición de David Holmes y Diane Craft, Editado en español por Juana Casas)