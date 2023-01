Nazarena Vélez fulminó a Alfa de Gran Hermano por un insólito motivo: "Horrible"

La panelista de televisión lapidó al participante de Gran Hermano y lo criticó sin tapujos. Nazarena Vélez mostró su repudio hacia Alfa.

Nazarena Vélez opinó sobre la actual edición de Gran Hermano en Telefe y fue lapidaria con Alfa. La productora teatral se mostró en contra del participante por actitudes de menosprecio que ha tenido hacia otros compañeros.

"Me genera rechazo. Me parece un montón todo lo que está haciendo. Es gordofóbico. Le dice a Ariel: 'gordo inmundo', 'rata'", comenzó su descargo la madre de Barbie Vélez. Y agregó: "Le metió los dedos en la boca mientras ella dormía. ¿Qué hace? ¡Por favor? También criticó su música. Y ahí ella lo frenó y le dijo: 'No me faltes el respeto'. Ella quiere ser cantante y que la menosprecio como lo hizo, ¡es horrible!".

Vélez cerró su descargo con una profunda reflexión sobre Alfa, que podría explicar el motivo de las dicotomías que el personaje genera en la gente, quienes lo aman y odian en igual medida. "Tiene momentos como sensatos y después tiene todo lo que odio de un hombre: machista, asqueroso, jeropa, mal educado", soltó la actriz que se desempeña como panelista de LAM desde el pase del programa de Ángel de Brito de El Trece a América.

El cruce entre Nazarena Vélez y Marixa Balli en LAM

Marixa Balli se sumó al panel de LAM y el conductor les recordó la antigua pelea que tuvieron cuando Balli defendió a Hernán Caire mientras Vélez lo denunciaba públicamente por ser tóxica tras una relación amorosa.

Vélez: Fuiste una conchuda

Balli: Nos peleamos varias veces, nos hemos agarrado

V: Vos estabas laburando con él, vos estabas haciendo la conducción... Y ahí hubo algo. Salió y defendió

B: En una época era muy conchuda, ahora ya estoy más grande, pienso varias veces antes de decir las cosas. Nos peleamos en Carlos Paz, en un viaje que tuvimos, en el que nos gritamos muy fuerte. Tuvimos una situación adelante de todos en un avión. Estábamos sentadas separadas, ninguna se paró pero los gritos iban y venían.

De esa manera, las angelitas limaron asperezas y entonces De Brito le recordó otro conflicto a Balli: "¿Y con Carmen Barbieri te reconciliaste?". Ella se mostró tajante y soltó: "No, yo no la quiero. Esa mujer arruinó parte de mi vida. Hay cosas y comentarios que no se dicen. No te podés reconciliar con una persona así. No la puedo perdonar porque ella no se hace cargo. Acá nadie se hace cargo".