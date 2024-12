Nacho Elizalde reveló lo que todos pensaban de Nico Occhiato: "Decepción".

La "guerra" interna en Luzu TV sigue creciendo y luego de la noticia de la salida de Nacho Elizalde, quien trabajará durante el 2025 en OLGA -la competencia directa en el stream-, se supo cómo quedó la relación entre el streamer y su jefe y otrora compañero de trabajo, el conductor y empresario Nicolás Occhiato. Los detalles de la pelea de egos más destacada de la semana y que se convirtió en la nueva telenovela de las redes sociales.

Interceptado por un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece) el streamer Nacho Elizalde revivió cómo fue su salida de Luzu TV y confirmó cómo quedó su relación con Occhiato tras dejar su stream: "No fue muy linda. No sé si se enojó, supongo que en algún punto sintió decepción. Tenemos muy buena onda... supongo que algo se quebró. Obviamente que algo se rompió, pero el tiempo lo curará".

"Yo hablé con Nico en julio y le avisé que me habían convocado para Bake Off Famosos (Telefe) y que los horarios no daban. Así que, en un principio, dejé Nadie dice Nada por Bake Off. En ese momento, él decidió que la comunidad de Luzu no necesitaba tener esa noticia porque recién se había ido Valen (Iudica) y lo comunicamos en noviembre. Y la propuesta de OLGA habrá llegado en octubre, mas o menos", sumó Elizalde.

Por otro lado, el streamer se refirió al escándalo por los sueldos bajos que supuestamente pagaría Nicolás Occhiato en Luzu TV y aseguró: "Yo te aseguro que el sueldo más bajo que se paga en Luzu es muy alto. Mi decisión no fue económica, la verdad y por suerte, tengo una marca de ropa, tengo una fiesta, la Polenta. Mi decisión es por crecimiento. Yo estoy contento porque a mi me parece una oportunidad increíble. Y todavía siento que soy medio nuevo en esto... que me hayan propuesto conducir en vivo de lunes a viernes con Paula Chaves que está consagrada, y me hayan dicho: 'Che, armá el equipo' para mi, es increíble".

Chau Marley: la figura que busca Telefe para "limpiar" al conductor de su grilla

Marley quedó envuelto en una feroz polémica por un supuesto pase que estaría preparando Telefe y que lo perjudicaría, al punto tal de perder el timón de uno de sus clásicos formatos. Quién es la figura del conductor que suena para reemplazar a Marley de cara al 2025.

En el magazine Team Ubfal (América TV), el panelista Lucca Prensa amplió una picante información sobre el futuro de Marley en Telefe y puso en duda la continuidad de la figura: "Se contó que Marley va a hacer un programa diario en Luzu pegado al de Nicolás Occhiato, que es Nadie dice Nada. Lo que yo no puedo creer es que a Marley le hayan ofrecido hacer un programa en el stream de Telefe, El show de la tarde, que es el clásico programa que hacía con Florencia Peña. Finalmente, les dijo que no para irse a Luzu TV".

Segundos después, el panelista tiró el bombazo sobre la figura que se rumorea que "limpiaría" a Marley de Telefe: "¿Y quién desembarca a la televisión ahora? Nicolás Occhiato. El formato que tienen pensado para Nico Occhiato en Telefe, y creo que Marley se va a enojar un poquito, es Tu cara me suena, formato histórico que hizo Marley". Sorprendida con la noticia, la periodista Laura Ubfal remarcó: "Es un programa muy ambicioso, lleva mucha producción".

Pese al anuncio aún en suspenso, el panelista de Ubfal señaló que el conductor de Por el Mundo tiene planeado un ciclo de juegos para el 2025 con el canal de las tres pelotas: "Marley va a hacer un programa de juegos el año que viene en Telefe. Se está barajando Minuto para ganar o El muro infernal". A modo de cierre del informe, Ubfal resaltó que el canal ya va delineando la que será su grilla del 2025 con fuertes propuestas: "Primero va Gran Hermano, después, en algún momento irá MasterChef, y luego tienen la ficción El extraño de pelo largo, de Ortega".