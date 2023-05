Nacho Castañares se sinceró sobre qué fue lo que más sufrió en Gran Hermano: "Las fiestas"

Nacho Castañares sorprendió al revelar qué fue lo peor de su paso por la casa de Gran Hermano en una entrevista íntima.

Nacho Castañares pasó por LAM con una entrevista mano a mano con Ángel de Brito y se sinceró al revelar qué fue lo peor de su paso por Gran Hermano, el reality del que resultó el subcampeón. "Las fiestas", reconoció el joven influencer sobre el momento que más sufrió en su extensa estadía en la casa más famosa del país.

La décima temporada de Gran Hermano en Argentina resultó un verdadero fenómeno televisivo, con un rating que prácticamente en ningún momento de los cinco meses que duró la competencia no bajó de los 20 puntos, algo inédito para estos tiempos. Uno de los "hermanitos" más queridos sin dudas fue Nacho Castañares, cuya estadía corrió peligro por unirse a "Los monitos", junto con Juan Reverdito, Tomás Holder y Martina Stewart Usher, que fueron de los primeros eliminados del reality.

De todos modos, Nacho logró acomodarse y ganarse al público, que lo premió con el segundo lugar en la competencia, solamente por detrás de Marcos Ginocchio. Ya más tranquilo tras el sacudón que fue el final de Gran Hermano, el subcampeón visitó LAM y le brindó un íntimo mano a mano a Ángel de Brito, que quiso saber cuáles habían sido el peor y el mejor momento de su estadía en la casa más famosa del país.

Completamente seguro y sin pensarlo demasiado, el ex Gran Hermano reconoció: "Mejor con la familia o ya llegando a esa instancia del final". "El casamiento, el último viernes fue terrible. Hermoso, realmente fue muy lindo", sumó inmediatamente, con una sonrisa en su rostro por el recuerdo. En cuanto a lo peor que vivió dentro de la casa más famosa del país, Nacho sorprendió con su respuesta.

"Capaz las fiestas. Porque fue un momento en el que yo quería estar afuera", aseguró el influencer, al tiempo que aclaró que se refería a Navidad y Año Nuevo. En ese sentido, agregó: "Me costaron, quería estar afuera por temas familiares. Estaba recontento por estar ahí, pero a la vez quería estar afuera, y esa sensación de no saber".

El futuro de Romina Uhrig en la televisión

Recientemente, Romina anunció que, dentro de muy poco, tendrá su propio programa de cocina. "Muy muy muy pronto se viene. ¿Adivinen qué? ¡La cocina de Romina!", les anunció a sus fanáticos. Esta noticia generó una gran felicidad entre sus seguidores, quienes saben que a la exdiputada le apasiona el mundo de la gastronomía. Por ahora, no se sabe por qué canal se emitirá este programa, pero se rumorea que no será por la pantalla de Telefe. "La cocina es algo que me gustó siempre. Mi idea es tener un programa de cocina, es algo que quiero y me gusta desde siempre. Estamos hablando para hacer algo de eso", declaró Uhrig en Socios del Espectáculo (El Trece).