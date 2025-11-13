Moria Casán reveló uno de los secretos mejor guardados del Bailando.

Moria Casán es una de las "divas" de mayor renombre que tiene la televisión argentina, teniendo una vigencia y trayectoria que la ha llevado a ser comparado con Mirtha Legrand o Susana Giménez en más de una ocasión. Es por ello que El Trece la escogió para conducir "La Mañana con Moria", la nueva apuesta del canal para liderar el rating en una de las primeras franjas horarias del día.

Luego de su exitoso debut, pasó por los micrófonos de Olga para hablar acerca de su retorno a la pantalla chica, así como también algo sobre su trayectoria y las hilarantes anécdotas que la caracterizan. Una de ellas, sin embargo, dejó al descubierto un secreto. Uno referido al Bailando, donde supo ser parte del jurado en más de una temporada.

Moria Casán durante su etapa como jurado del Bailando.

Moria Casán reveló un secreto del Bailando

En determinado momento de la entrevista, repasaron su paso por aquel ciclo y uno de los panelistas le señaló que su "voto secreto era tremendo". Cabe recordar que las parejas eran puntuadas por todos los jueces, pero uno de ellos emitía uno con un signo de pregunta, el cual se conocía recién cuando todos los participantes hacían su performance.

"El voto secreto se manejaba ahí con producción", lanzó La One. "Ahí no existían las matemáticas, era un quilombo. Además por ahí yo les había hablado bien, ibas a ver el voto secreto y la gente me miraba, era un desconcierto". "Por eso era hermoso", sostuvo uno de los entrevistadores, mientras que el otro se mofó: "Le decía cosas hermosas y después un uno era".

Desde luego, esta confesión causó revuelo en las redes sociales, ya que pone al descubierto un cierto grado de manipulación en un reality show que siempre tiene la "magia" en su aparente naturalidad, o la creencia de que es el público, fehacientemente, quien tiene las riendas de todo.