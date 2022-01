Moria Casán estalló con una increíble anécdota del Turco García: "Me tenía que masturbar"

El Turco García contó una anécdota en Moria es Moria que hizo estallar de risa en vivo a Moria Casán en El Nueve. "Me tenía que masturbar", recordó el ex MasterChef.

Claudio "El Turco" García visitó el programa Moria es Moria (El Nueve) e hizo explotar de la risa en vivo a la conductora Moria Casán. En una entrevista que se extendió por casi una hora, el ex MasterChef Celebrity (Telefe) apeló a su humor, su ironía y su histrionismo habituales para divertir a todos los presentes en el estudio de televisión.

Allí, el exfutbolista repasó su carrera, su etapa en el certamen de cocina, su amistad con Diego Maradona y otras situaciones que le tocó vivir. Sin embargo, lo mejor llegó casi sobre el final de la charla, cuando ella le preguntó por los detalles acerca de un tratamiento de fertilidad que él tuvo que realizarse hace un tiempo.

En pleno ida y vuelta repleto de risas por ambas partes, en un momento de la conversación se dio un diálogo bastante particular:

Moria Casán (MC): "¿Qué hay de cierto que un portero de una clínica de fertilidad te enganchó en una situación complicada?".

Turco García (TG): "Sí, me decían que me tenía que masturbar".

MC: "Fertilización asistida, sí... Pero antes te tenés que masturbar".

TG: "Pero antes me dieron una revistita... Voy y me dice ´pasá a ese saloncito´. Paso primero, ¡y cinco atrás mío había! Y dije ´¿cómo hago acá? Estos saben que me voy a masturbar... Y cuando salgo, ¿con qué cara salgo?´".

MC: "¿Y la revistita qué era?".

TG: "¡Nada!".

MC: "¡Era El Gráfico!".

TG: "¡Claro! ¡No calentaba a nadie la revistita esa! Tenía menos minas que una película de convoy...".

MC: "Jajajajaja".

TG: "Y yo decía ´¿qué carajo es?´ y no podía, me apoyaba contra la pared... Entonces, digo ´señorita, ahora vengo... ¿Cuánto tengo?´. ´Diez minutos´, me dijo. ´Bueno, ahora vuelvo...´. Bajé y entonces me puse un videito, que es más real. Y ahí empecé... Arrancó Teresa Parodi, bien... Vino Teresa, vino Teresa. Y cuando está por venir Horacio Accavallo, agarra un tipo y golpea. Dice ´Turco, una foto´. Y yo tenía la mano ahí, tenía una mano ocupada y un frasquito acá. Y le dije ´esperá un ratito´ y pin, acabé, y se fueron todos los picaditos al cosito".

MC: "¡Yo no lo puedo creer! Aplausos para este hombre, pobre... Este fue un coito interruptus espantoso. ¡Qué boludazo el que te pidió la foto! ¡Ay, me da odio! ¡Pobre ´Turco´, que te habías calentado! ¿Y dónde fuiste para la ´Teresita´ Parodi, ´Manuelita´?".

TG: "Abajo, en el garaje de la clínica, me puse ahí abajo. ¿Sabés como estaba? Estaba en Disney. Aire acondicionado, miré la cosita ahí... Y le llevé el frasco".

Moria Casán tiró una copa de agua por culpa del Turco García

Una vez terminada la insólita anécdota por parte del invitado, los dos seguían riéndose a pleno y, en un movimiento brusco, "La One" tiró sin querer la copa de agua que le había puesto la producción arriba de la mesa para la charla. Entonces, le dio el pie perfecto al exjugador para que siguiera haciendo de las suyas, ya que se paró y hasta pareció querer ayudarla:

TG: "No te pongas nerviosa, mi amor, vení. Para que te pongas nerviosa vos...".

MC: "No, boludo, no me pongo nerviosa, pero tiene agua la copa... ¡Bendito este programa, bendito Moria es Moria! Hago así porque me siento pichuca".

El Turco García y Moria Casán la pasaron bárbaro en Moria es Moria, por El Nueve.

TG: "Y yo me siento Pikachu".

MC: "Jajajajaja. ¿Y qué le dijiste al tipo, pudiste putearlo?".

TG: "No, si tenía una mano así y en la otra el frasquito...".