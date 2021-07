La condición que le pusieron al Turco García para entrar a La Academia

El ex participante de Masterchef Celebrity vivió un desopilante momento en La Academia. ¿Qué condición puso su mujer para que baile?

Claudio García forjó una gran amistad con El Polaco en Mastechef Celebrity y decidió ir a alentarlo a La Academia, el programa de Marcelo Tinelli. El cantante tropical tenía que bailar junto a Barby Silenzi la ronda de Reggaetón. Marcelo Tinelli se alegró por su presencia y, con muchísima simpatía, le preguntó al exjugador de Huracán si podría tenerlo participando en La Academia.

“¿Cuándo va a venir a bailar acá a la pista?”, consultó el presidente de San Lorenzo. “Cuando vos me digas”, sorprendió rápidamente el Turco. No tuvieron mejor idea que hacerle una prueba en vivo al ex participante de Masterchef Celebrity. Tinelli señaló a Celeste Muriega, que justo estaba presente en el estudio, para que sea la partenaire de García.

Sin embargo, consultaron a su mujer quien, con un claro gesto de negación con el dedo índice, le bajó el pulgar a la pareja elegida. “¿Es tu señora? No entiendo, por qué dice que no...", dijo el conductor. Entonces Mariela Prieto tomó la palabra y puso una condición: “Tiene que bailar conmigo, ya estoy entrenada yo”. Ante la pregunta de si lo dejaría bailar con Muriega, la mujer del Turco dijo que si pero que ella también quería bailar.

“No sabía de estos planteos, está bien. Te veo como muy decidida. ¿No te da vergüenza ni miedo estar acá en el medio de la pista bailando?", desafió Tinelli. "Para nada", contestó segura Prieto.

Finalmente, fueron el Turco García y su mujer quienes terminaron bailando al ritmo de "Te vas" de Americo. El exjugador chicaneó a Tinelli diciendo que "estaba todo programado" porque Mariela Prieto es de San Lorenzo. Allí, el conductor se rió y le preguntó incrédulo a su pareja: "¿Cómo de San Lorenzo y estás con él de Huracán?". "Cualquiera tiene un defecto", se adelantó el Turco entre risas a la respuesta de Prieto ¿Invitarán al Turco a participar de La Academia?

El Turco y su irrupción en los medios

Claudio García volvió a tener muchísima popularidad durante el 2020 con su participación en Masterchef Celebrity. Fue el octavo eliminado del certamen pero generó una empatía y un fuerte vínculo con el público, que lo bancó todas las noches en las redes sociales. Allí forjó una gran amistad con El Polaco, justamente lo que lo llevó a ir a La Academia.

Además, luego de su exitoso paso en el reality de cocina, empezó a formar parte de Jugador 23, un programa que se emite de lunes a viernes justamente a las 23. Además, también forma parte de Está en tus manos, un ciclo de El Nueve que se emite de lunes a viernes a las 16.