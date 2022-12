Mora se quebró en plena pelea con Agustín en Gran Hermano: "Me da bronca"

Mora Jaborinsky, exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), se largó a llorar en pleno debate con el resto de los eliminados de la casa, tras haber discutido con Agustín "Frodo" Guardis.

Todo comenzó cuando los panelistas del programa apuntaron contra "Frodo" por sus comentarios sexuales sobre Julieta Poggio. El joven se defendió y remarcó que fue un personaje y que además se le atribuyeron muchas frases que jamás había dicho. Mora lo contradijo y no pudo evitar contener el llanto en medio de la pelea.

“Se pasaron un mes y medio diciéndome de todo, inventando un montón de cosas. Eso la gente lo vio y por algo se fueron de la casa. Si piensan que se fueron de la casa porque jugaron mal, están equivocadas. En vez de pedir disculpas, siguen igual y no cambiaron en absolutamente nada", se defendió Agustín.

Y agregó: "Me dijeron de todo, inventaron aberraciones de mí adentro y acá afuera de la casa también. Se metieron con mi sexualidad. Se enarbolaron en la bandera de la empatía y me dijeron de todo”. Fue entonces cuando Mora le dijo que estaba mintiendo: “Para empezar, de base, es mentira lo que estás diciendo porque te dije el primer día que yo no te creía nada pero que te pedía disculpas. Me dijiste que me creías las disculpas y me lo agradeciste”.

"Segundo, yo soy a la primera que juzgaron por su sexualidad desde el día uno. Nadie podía creer que yo tuviera novio, que cómo no era lesbiana, y no por eso salgo a decir las cosas de Agustín. Me da bronca lo que dice”, continuó la joven. "Robertito" Funes Ugarte, el conductor del debate, le preguntó si tenía ganas de llorar, ya que tenía los ojos vidriosos, a lo que Mora respondió que sí y se quebró, mientras sus compañeros la contenían.

