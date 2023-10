Mirtha Legrand se sacó y despotricó contra Alejandro Fantino: "Por favor"

La conductora de televisión fue lapidaria en su descargo. Mirtha Legrand apuntó contra los programas que imitan el suyo.

Mirtha Legrand es una de las conductoras de televisión más emblemáticas y por ese motivo su regreso a la pantalla chica el sábado pasado significó un hito para esa industria. La presentadora que lleva adelante su programa desde hace más de 55 años apuntó contra aquellos que la imitan en su discurso inaugural de temporada y muchos entendieron a esos dichos como una indirecta hacia Alejandro Fantino.

El expresentador de Animales Sueltos y Fantino a la Tarde estrenó un programa en El Nueve llamado La Última Cena y muchos señalaron la gran cantidad de similitudes entre ese ciclo y y el de Legrand; la columnista Marina Calabró fue una de las que evidenció esa realidad. En esas circunstancias, la madre de Marcela Tinayre apuntó contra quienes la imitan sin tapujos.

"¡No copien más mi programa, por favor! ¡No lo copien! ¡Bah! ¡Copienlo si quieren! Pero ella es la única… y modesta también", comentó la diva de los almuerzos que volvió a la tele este fin de semana, en referencia a los programas cuyas dinámicas se basan en una charla alrededor de una mesa con comida. Asimismo, la propia Marcela Tinayre condujo durante años Las Rubias, ciclo donde también cocinaban y comían al aire en medio de entrevistas, pero Legrand nunca se refirió de manera directa a ese programa.

Mirtha fue leal a sus conocidas frases y comenzó su programa con una seguidilla de ella: "Vamos a comenzar los legendarios sábados. Porque yo ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa. Le mando un beso enorme a la gente de América, que son amorosos. Los quiero muchísimo. América no está, Telefe tampoco estaba. Que sí, que no... ríanse porque es gracioso y dramático al mismo tiempo. Y bueno, he vuelto a El Trece, queridos". Y siguió: "Me dediqué a ir a los teatros de noche. Quiero agradecer al público lo que me han aplaudido, el amor que me tienen y cómo me lo demuestran, ese público maravilloso que he conquistado a través de tantos años, de tantos años que estoy trabajando y que me dicen cosas maravillosas".

La diva aclaró que estaba un poco afónica y con antibióticos, ya que se reponía después de estar enferma. "Esto para mí es una inyección de vida, porque a mí lo que me gusta y lo que me hace bien es trabajar", cerró.

El inesperado comentario de Mirtha Legrand a Fátima Florez y Javier Milei

"Son raros ustedes, eh", comentó la diva de El Trece en referencia a las extrañas miradas y frases que soltaban Milei y Florez para expresarse su amor en pleno aire televisivo. Como no podía ser de otra manera, ese momento se volvió viral en las redes sociales.