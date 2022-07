Mirtha Legrand se la pudrió a Adrián Suar y El Trece: "No es cierto"

Mirtha Legrand destrozó a Adrián Suar con un tajante comentario y profundizó el conflicto que tiene con El Trece. El descargo de la conductora tras no poder definir su futuro con el canal.

Mirtha Legrand se cansó de los comentarios por la novela en torno a su futuro en la TV y realizó un duro descargo contra Adrián Suar. A la espera de saber si finalmente volverá a conducir La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, lanzó un fuerte dardo contra el productor y gerente de programación de El Trece.

Luego de que se mediatizara la interna que hay entre Nacho Viale y Suar por no llegar a un acuerdo para que Mirtha vuelva a trabajar en el canal del Grupo Clarín, la presentadora de 95 años hizo referencia a un comentario que lanzó el empresario, quien aseguró que ella "lloró" cuando mantuvieron un diálogo sobre el futuro del programa.

De todas formas, y en el marco de la sección Secretos Verdaderos conducido por Luis Ventura, la diva se pudrió y desmintió al productor: "No es cierto que lo llamé a Suar llorando. No sé si volveré a la televisión, no puedo decir nada, ni por sí ni por no". Asimismo, pidió que el público no cuestione a su nieto Nacho, que fue el encargado de avisar que Mirtha tenía la libertad de negociar con cualquier programa de TV: #No piensen mal de Nacho, ha sido muy sincero en todo y ha tenido una discusión con el contrato, pero yo no intervengo para nada en absoluto".

"Pasan los días y yo tengo ganas de volver porque durante la pandemia estuve ausente", reflexionó Legrand, que mantiene la ilusión de volver a hacer el programa en el corto plazo. Y agregó: "No me gusta hablar, yo siempre he sido muy cuidadosa con mis cosas para que no trasciendan, pero la gente opina. Espero que la semana que viene se resuelva definitivamente".

Cuál fue el ofrecimiento de El Trece para Mirtha Legrand

Desde El Trece hubo voluntad de mejorar el contrato anterior, pero esto no colmó las expectativas de Nacho Viale y su abuela: "El 70% es lo que se le ofreció. Así le hubieran dado la mitad de lo que pidieron, que sería un 100%, está lejísimos de lo que pretenden. En comparación al presupuesto de 2021/22, el ofrecimiento al resto de las productoras fue un 55 o un 60, en este caso se llega al 70 como fin de la negociación. Fue el tope de la oferta".

"Más allá de los números, que sabemos cuáles se manejan por trabajar en esta empresa, hay partes de esta historia que tienen que ver con el afecto y cariño que tiene Adrián Suar con Mirtha. Su vínculo con ella, en todo momento, fue tratar de que ella siguiera en El Trece y llevar adelante la negociación de manera personal", aseguraron en Socios del Espectáculo, agregando: "Mirtha lagrimeó en el teléfono con Suar, por no decir lloró. Ella le dijo 'quiero estar en El Trece, estuve muy cómoda. Han reinventado un formato que tiene 54 años'. De su propia boca, dijo que quiere volver a la televisión y a El Trece. Lo cierto es que ahora Mirtha está muy triste".