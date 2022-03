Mirtha Legrand, en problemas con El Trece: a qué canal puede ir

Los problemas entre El Trece y Mirtha Legrand crecen con el correr de los días, por lo que hay otro canal que está muy cerca de llevarse a la diva.

Si bien los problemas entre El Trece y Mirtha Legrand comenzaron en 2021, los primeros meses de esta nueva temporada continúan con la misma tónica entre ambas partes. Por lo tanto, otro canal de televisión de aire está muy cerca de llevarse a la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand y de La Noche de Mirtha.

La encargada de brindar toda la información al respecto fue Marina Calabró en Lanata sin filtro (Radio Mitre, AM 790), donde detalló el trasfondo que involucra a la diva de 95 años y a su nieto Ignacio "Nacho" Viale, nada menos que el productor de sus programas pertenecientes a STORY Lab.

El canal al que podría ir Mirtha Legrand si deja El Trece

Según lo que comunicó Calabró, América TV es el principal candidato a llevarse a "La Chiqui" en breve. Las conversaciones entre ambas señales abiertas avanzan cada vez más y hasta la propia Legrand admitió con Intrusos que no podía asegurar nada con respecto a su futuro laboral inmediato.

"Mirtha quiere más pantalla que el año pasado, aunque ´Nacho´ Viale no estaría tan de acuerdo", reveló la hermana de Iliana, con relación a que la pandemia de coronavirus no le permitió a la estrella santafesina estar al mando de sus ciclos habituales en los últimos tiempos.

Esta imagen podría no verse más en 2022.

Además, Marina señaló que el productor "estaría buscando desembarcar con el proyecto de su abuela, pero quiere instalar otro para su hermana Juana Viale". Sin embargo, las autoridades de El Trece le habrían avisado a Nacho Viale que no hay espacio en la grilla para un nuevo programa: será Juana o Mirtha, no las dos.

Calabró remarcó que existe una complicación para que la diva desembarque en el canal del Grupo América. "Si bien América TV quiere a Mirtha Legrand, la llegada de otras figuras al canal como Ángel de Brito con LAM y Florencia ´Flor´ Peña hicieron que, por el momento, se quedara sin presupuesto", sostuvo.

Entonces, la panelista de Lanata Sin Filtro cerró: "Ante esto, el ofrecimiento es sólo para que haga un programa mensual, una especie de especiales con sus clásicos almuerzos".

Las internas entre Clarín y "Nacho" Viale

Como si todas las diferencias ya expuestas fuesen pocas, existen detalles que no pueden soslayarse: la relación entre el nieto de Legrand y el Grupo Clarín no es la mejor. Es que las máximas autoridades del conglomerado de medios macrista no le perdonan haber protestado por las redes sociales contra Fibertel, propiedad del Grupo. Y esto mismo se lo podrían hacer "pagar" ahora al cortarle la posibilidad de quedarse sin Mirtha Legrand o sin Juana Viale.