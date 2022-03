El enojo de Mirtha Legrand al hablar de Juana Viale: "No te puedo contestar eso"

Mirtha Legrand dialogó con Socios del espectáculo y confirmó que volverá a la televisión pero sin la compañía de su nieta Juana Viale.

Mirtha Legrand confirmó que volverá a la televisión este año y reveló que regresará sin su nieta Juana Viale, quien ocupó su lugar al frente de las mesazas en los últimos dos años, debido a la pandemia. Cabe recordar que todavía no hay certezas sobre qué canal recibirá a la diva de los almuerzos, ya que las negociaciones con El Trece están estancadas.

Mirtha Legrand está volviendo lentamente a aparecer públicamente en distintos lugares después de una larga ausencia por problemas de salud y para cuidarse del coronavirus. La diva se hizo presente el martes pasado en la apertura de la temporada lírica del Teatro Colón. Diversas figuras del espectáculo y la política participaron del evento, entre las que se destacaron Mirtha y su nieta Juana Viale, Patricia Bullrich y Martín Redrado, entre muchos otros.

Al terminar el espectáculo, la diva de los almuerzos dialogó con la cronista de Socios del espectáculo que se encontraba presente y dejó algunas declaraciones inesperadas. Por un lado, confirmó que está preparando su regreso a la televisión, aunque no reveló en dónde será. Vale recordar que las conversaciones entre StoryLab, la productora de Nacho Viale, y El Trece están completamente estancadas, y el productor estaría en tratativas también con otros canales.

Además, Mirtha también reveló que su regreso no será con Juana Viale, quien ocupó su lugar al frente de las mesazas durante la pandemia. "No no no, cada una individualmente", especificó la diva cuando le consultaron si volverá a la televisión junto con su nieta. Cuando la cronista de Socios del espectáculo quiso saber un poco más, Mirtha la cortó en seco: "No te puedo contestar eso, porque no lo tengo claro".

Si bien todavía no está confirmado, la idea de la histórica conductora es dejar de conducir los almuerzos de los domingos y quedarse solamente con La noche de Mirtha de los sábados, mientras que Juana Viale planea presentar un programa enfocado en el ambiente. Por otra parte, Nacho Viale sigue negociando con las autoridades de El Trece aunque también se supo que recibió una propuesta para que la diva conduzca un programa mensual en América TV.

La polémica foto de Juana Viale en los incendios en Corrientes

"Brotará la vida", escribió Juana Viale, compartiendo una polémica instantánea en la que se la ve posando junto a una flor, desde Corrientes. Inmediatamente, las redes se llenaron de comentarios en su contra: desde quienes la acusaron de "politizar los incendios" a quienes la denunciaron por banalizar la problemática de los incendios, la nieta de Mirtha no se salvó del escrache virtual.