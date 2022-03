Bronca contra Adrián Suar por una muerte en La 1-5/18: "No sé qué decirte"

Gonzalo Heredia fue el protagonista de la ficción de Pol-ka que está a pocos días de terminar en El Trece.

Gonzalo Heredia fue tendencia en redes sociales luego de que su personaje en la novela La 1-5/18, Bruno Medina, muriera de una forma trágica. Sin embargo, los fans de la ficción de Adrián Suar no reaccionaron de la mejor manera tras el spoiler que circuló en Twitter: el adelanto que nadie esperaba sobre el asesinato del protagonista de la novela de Pol-ka.

Así muchos se preguntaron si "Gonzalo Heredia se va de la novela". La cuenta de Twitter de la ficción de Pol-ka (@launoeltrece) publicó un spoiler que no pasó desapercibido: "Últimos capítulos: la muerte de Bruno golpea a todos". Tras la emisión del capítulo de este miércoles, el actor habló con Socios del Espectáculo sobre su futuro en la producción de Suar.

¿Gonzalo Heredia se va de la novela?

En diálogo con el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El trece, el actor se refirió a la posibilidad de que su personaje volviera a la novela que se encuentra al aire desde septiembre de 2021. En las ficciones argentinas es poco común que el protagonista principal muera, por eso la reacción negativa del público que suele estar acostumbrado al fallecimiento de los antagonistas. "¿Por qué no matan al cura? (Esteban Lamothe) ¿No leen los comentarios? Nadie simpatiza con el personaje. Ah no, déjenlo vivo así tenemos de quién reírnos", fue uno de los comentarios en Twitter.

Cecilia Hernández, cronista del programa, le consultó sorprendida a Heredia si en realidad su personaje había muerto. "Cómo puede ser, siempre muere el antagonista", expresó la movilera.

"Sí, pero ya es así, ¿no? O piensan que voy a revivir", respondió el actor y agregó: "No sé si spoilearte o no. No sé qué decirte". La muerte de su personaje sucedió mientras en la parroquia La Peñaloza, allí el cura Lorenzo (Lamothe) estaba a punto de celebrar el casamiento de Sebastián (Luciano Cáceres) y Rita (Lali González) mientras que Lautaro (Nicolás García Hume) tenía varios motivos para que impedir esa unión.

Lautaro veía como su ex esposa (Rita) estaba a punto de casarse con el padre adoptivo (Sebastián) de Matías, el hijo que él obligó a vender a ella, y por otra parte estaba presente el cura que había descubierto algunos datos claves para desbaratar la red de narcotráfico en el barrio. El personaje de García Hume debatía a quién disparar primero, cuando Bruno y su novia Gina (Ángela Leiva) aparecen en escena.

Finalmente se decide a disparar contra el cura y los gritos lo alertan, en ese instante aparece Bruno que se interpone entre el sacerdote y la bala. En cuanto al futuro de su personaje, Heredia consideró que "en el barrio no hay ni pastillas, ni agua milagrosa, ni nada de eso. Yo creo que la queda y la quedé. Puede ser alguna aparición, así como medio paranormal y esas cosas de apariciones, ya no sé si se levanta".