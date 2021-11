Mirtha Legrand, en guerra con su propia familia: “No hay quien la defienda”

Un impactante audio del círculo íntimo de la diva expuso la verdad sobre la interna familiar entre los Legrand.

Una allegada al entorno más íntimo de Mirtha Legrand se expresó sobre las fuertes internas que habría entre la diva y Juana Viale por la conducción de los programas. En un revelador audio, la persona cercana a la viuda de Daniel Tinayre hizo saber cuán molesto estaría el círculo íntimo de la celebridad por el desplazamiento que habría sufrido por parte de su familia.

“Hay un montón de gente que están enojados, están molestos, ¿viste? Por la actitud, porque ella tendría que haber hecho los dos programas, la presentación por lo menos. ¿Me entendés?”, comenzó su descargo, desde el anonimato, la persona del círculo íntimo de Legrand, en un audio conseguido por la periodista Débora D’Amato, que pasaron en el ciclo A la Tarde.

En cuanto a las mediciones de rating que consigue la actriz de Malparida, la allegada a Mirtha remarcó: “Así que es como que hicieron todo para la chica (Juana), pero bueno, qué sé yo, así les va a ir también. La gente no la ve, eh. Yo te digo sinceramente, no lo vi el sábado y menos el domingo”.

“A Elvira (la persona que trabaja en la casa de Mirtha de manera fija) le dijeron ‘la abuela se vacuna el 18’, entonces Elvira pretendía que las peinadoras fuéramos a peinarla para que ella fuera impecable, pero no, la sacaron de la cama, la sacaron de la cama. Se peinó, así como pudo, se vistió, Elvira le armó una ropa discreta y, claro, se le fue la mano con lo de la discreción. Ella es una diva”, siguió la allegada a Legrand.

Y cerró: “En ningún momento escuché decir a Juana ‘Le mando un beso a la abuela, que me está viendo’. El decorado está hecho ignorando a Mirtha y sus limitaciones, porque no puede caminar esas distancias ni esas escaleras. Ahora ella va a tener que dar la cara y contestar. No llamarla el sábado ni el domingo. Yo la semana pasada la vi a Mirtha y le dije que tenía que hacer la apertura de su programa, pero la re convencieron de que era un riesgo, que es peligroso. No hay quien la defienda, quien dé la cara por ella”.

Exclusiva información de Débora D'Amato sobre el conflicto familiar

Por su parte, D’Amato ofreció más información sobre el mal rating que marcó Juana Viale. “Al principio, cuando fue la novedad, medía mucho mejor y el canal estaba muy contento. Se hablaba de la posibilidad de un día cada una, cuando todavía ninguna de las dos estaba vacunada. En su momento, el rating por ahí hacía dudar a Mirtha pero hoy ya no lo hace: quiere volver, quiere su programa. Las personas más cercanas a su cotidianeidad dicen que está enojada, que la cuidan pero que es como una sobreprotección extraña”.