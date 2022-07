Mirtha cada vez más lejos de El Trece: "Está re contra complicado"

Las negociaciones entre StoryLab y El Trece se enfriaron por lo que el regreso de Mirtha Legrand a la señal del Grupo Clarín está cada vez más lejos, según contó Marina Calabró.

La novela por el regreso de Mirtha Legrand a El Trece sigue ofreciendo nuevos capítulos y según Marina Calabró ambas partes siguen intransigentes en sus posiciones, por lo que las posibilidades de volver a ver a la diva en la pantalla del canal del Grupo Clarín. "Negociaciones frisadas en las últimas horas", contó la panelista de Lanata sin filtro en el programa de Radio Mitre.

El regreso de Mirtha Legrand a la pantalla de El Trece parece estar cada vez más lejos. Pese al pedido de la propia diva y al acercamiento que propició Carlos Rottemberg en los últimos días, tanto la productora de Nacho Viale como los directivos del canal del Grupo Clarín no ceden en sus pretenciones económicas, alejando de esta manera a Mirtha del canal que tiene como gerente de programación a Adrián Suar.

"Negociaciones frisadas en las últimas horas", comenzó contando Marina Calabró en su columna en Lanata sin filtro. Además, explicó que tras consultar por novedades al respecto le aseguraron que el diálogo no se va a formalizar hasta que Nacho Viale regrese de Europa.

"Y me dieron una frase un poco intrigante: 'A este punto el apuro es más de los periodistas que de la productora'", siguió revelando la panelista del ciclo que conduce Jorge Lanata por Radio Mitre. Más tarde, Calabró leyó lo que le escribieron desde StoryLab: "Están re fastidiosos de la productora, dijeron 'estamos muy lejos del cierre y el contexto económico tampoco ayuda'".

"'Si estábamos lejos antes, mucho más lejos estamos ahora'. La especulación sobre el traslado a inflación hace que estén convencidos de que se quedaron cortos con lo que pidieron, que para El Trece era inaceptable. Está recontra complicado", cerró la periodista. De esta forma quedó en claro que el regreso de Mirtha Legrand al canal del Grupo Clarín parece alejarse cada vez más.

El picante mensaje de Adrián Suar para Nacho Viale

Suar se refirió hace unos días sobre el escándalo alrededor de la no renovación de Mirtha Legrand y tiró un palito en dirección a Nacho Viale. "También hay que escuchar a una señora grande, una figura, que en un momento lloró cuando habló conmigo. Como es Mirtha, que se emociona, se sensibiliza y dice 'yo quiero ir a eltrece'. Nosotros también queremos. También esas cosas hay que escucharlas. No es solamente la plata", disparó el gerente de programación de El Trece.

Además de remarcar que están haciendo todo lo posible para que la diva se quede en el canal, explicó que en caso de que StoryLab reciba una oferta superadora, no pondrán ninguna traba. "A Mirtha Legrand no le cuentan todo. Me lo dijo Mirtha, 'a mí no me cuentan nada'", cerró muy picante Adrián Suar.