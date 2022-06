Melody Luz rompió el silencio sobre los rumores de embarazo: "Me gustaría"

Luego de varias especulaciones sobre la posible llegada de un bebé, la bailarina y Alex Caniggia aclararon la situación.

Melody Luz rompió el silencio en El Hotel de los Famosos y se refirió a los fuertes rumores de embarazo que protagonizó en las últimas semanas. Consultada por Pampita, la bailarina habló con sinceridad sobre estos comentarios y aclaró cuál era su estado actual tras varios meses de noviazgo con Alex Caniggia dentro del reality de El Trece.

Hace algunos días atrás, Melody Luz comenzó a manifestar una extraña sintomatología de salud dentro de El Hotel de los Famosos: náuseas constantes, mucho cansancio y baja presión fueron los que más la incomodaron. Rápidamente, y al tratarse de una situación que duró por varios días, se instalaron fuertes rumores de embarazo que trascendieron en las redes sociales. Frente a los crecientes comentarios, la bailarina decidió hablar al respecto.

"Melody se está sintiendo bastante mal, está con náuseas, duerme mucho, está muy cariñosa, muy amorosa. ¿Estarás embarazada? ¿Se viene el mini emperador?", lanzó Pampita frente a todos los participantes que formaban parte del grupo de huéspedes. En ese entonces, Melody contestó sincera: "No Pampi, basta. No, no, no".

"No es el momento, al menos no por ahora", declaró la bailarina un tanto insegura. Entonces, Pampita decidió consultarle a Alex Caniggia si él quería ser papá: "Si me encantaría". Sin embargo, en el detrás de cámaras, Caniggia se sinceró y contó que sentía que no era el momento de traer un hijo al mundo. "Espero todavía no tener pibitos. Todavía no quiero mini anguilitas", aseguró.

Por otro lado, Melody Luz confesó que se estaba sintiendo un poco mejor pero que todavía persistían muchos síntomas que la incomodaban y no la hacían rendir dentro de la competencia. "Me siento un poco mejor, tuve la presión muy baja. Recién me tomé una pastilla para no devolver, asique espero poder jugar bien", confesó la artista antes de enfrentar el desafío de huéspedes que determinaría al tercer sentenciado de la semana.

