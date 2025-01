Mauro Szeta se va de Telefe: los mejores memes.

Mauro Szeta anunció su salida de Telefe con un conmovedor descargo y las redes sociales estallaron en memes de emoción. Las mejores reacciones ante la despedida del periodista de Policiales del canal de aire en el que pasó por noticieros, magazines y realities.

Conmovido hasta las lágrimas, Mauro Szeta se despidió de todos después de 8 años de trabajo en Telefe, en el noticiero y en el panel de Cortá por Lozano: "Quería agradecerles a todos, a los laburantes del canal que los quiero mucho. Estoy súper agradecido al canal, que me hizo crecer un montón. Hoy me recibieron las chicas en el maquillaje emocionadas, llorando. Es una decisión que tomo en la que agradezco eternamente la oportunidad que me dio Telefe, que me hizo crecer profesionalmente hasta hoy, porque quería venir a laburar hasta último momento. Y bueno, a veces la vida te pone laboralmente con otro proyecto y me pareció que era un momento para iniciar otro proyecto, pero tengo los mejores recuerdos de acá. Siento que crecí como persona".

Ante la atenta mirada de Germán Paoloski, quien no pudo evitar emocionarse, Szeta expresó: "Son años maravillosos los que pasé hasta hoy, porque quería venir hasta último momento porque amo venir. A veces la vida te pone laboralmente con otro proyecto, me pareció que era el momento. Pero tengo los mejores recuerdos de acá. Siento que crecí como persona, como laburante ni hablar. Una decisión así atraviesa todo, a mi esposa".

"Un agradecimiento a mi esposa Clarisa. No hay nada mejor que una compañera amante bancándote cuando tomás una decisión, es 'o te separás o te casás y te afianzás'. Ayer le dije 'boluda, lo que te amo. El amor que tenés que tener para bancar un tipo que está hace un tiempito deliberando cómo sigue su vida adelante'. Gracias a la gente, amo a la gente, no me gusta dejar de hacer las cosas que hago. Viajar en bondi, en subte, con todo el amor a los que me acompañaron en el Noti de la Gente. Ahora, pausa", cerró Mauro Szeta.

Los mejores memes del adiós de Mauro Szeta de Telefe

Cuál será el nuevo trabajo de Mauro Szeta en la televisión

De acuerdo a la información que reveló Ángel De Brito, Mauro ya tiene todo arreglado con otro canal. "Ya habló con sus compañeros, con Paoloski, con Vero. Ellos ya estaban al tanto, no es que los tomó de sorpresa. Desembarca en la pantalla de América TV y va a debutar el 5 de marzo con Sergio Lapegüe en el programa de la mañana. Va a estar a cargo de policiales, lo que a él le gusta hacer", indicó el conductor de LAM. "Le hicieron una oferta mejor. Telefe no la pudo igualar. Y como dicen los contratos, si el canal que te tiene contratado no te puede igualar o mejorar la oferta, tenés derecho a irte", añadió.