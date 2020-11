Vendetta: Iliana Calabró, enfurecida con Donato de Santis.

Luego del chistoso intercambio de roles en "MasterChef Celebrity", los famosos y los jurados volvieron a sus posiciones para arrancar un nuevo desafío que consistió en que Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular apadrinaran a dos participantes cada uno, eligieran los ingredientes del mercado y les aconsejaran que receta cocinar. El azar quiso que al chef italiano le tocase trabajar junto a Iliana Calabró y Boy Olmi, y la dinámica entre la actriz y el jurado estuvo marcada por la discusiones que tensaron el ambiente.

Uno de los ingredientes que le tocó a Calabró fue una pechuga de pato, carne que nunca cocinó ni comió, y se vio en aprietos a la hora de calcular la cocción del animal. Después de que Damián Betular le aconsejase que no cocinase el pato si no sabía hacerlo y trabaje con la masa filo, Donato pasó por la isla de su "ahijada" para presionar con que hiciera la carne elegida por él. Enfurecida por la desorientación, Iliana acusó al italiano de ayudar más a Boy Olmi que a ella.

“Ni me hable, viene a último momento. Para padrino así, mejor déjeme sola en la vida. No estoy haciendo el pato, no lo voy a hacer porque nunca hice. No sé el tiempo de cocción”, sentenció, la actriz que durante toda la competencia se caracterizó por tener un buen carácter y ganas de aprender a superarse en la cocina. “Escuché que al otro (Boy Olmi) le tirabas tips, venís ahora que faltan 10 minutos. Ni me hables”, agregó, indignada.

Confundido, Donato aprovechó a preguntarle por qué estaba enojada con él, logrando que la competidora profundizase su duro descargo: "Porque no vino al fondo a apadrinar, no está bueno que me largue sola a hacer el pato". Tajante, de Santis le retrucó: "Te recuerdo que el apadrinamiento empezó y terminó en el mercado". Al final de la velada, tanto Iliana como Boy Olmi no alcanzaron los estándares del jurado y ambos pasaron a la gala de eliminación, el domingo.