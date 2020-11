Carola Reyna reveló cómo "MasterChef Celebrity" influyó en la popularidad de Boy Olmi.

"MasterChef Celebrity" se consolidó como el programa más visto del 2020, año turbulento para la televisión argentina. Y uno de los famosos preferidos de los televidentes -que sorprendió por su destreza culinaria- fue el actor de cine, teatro y televisión, Boy Olmi. El boom que generó el reality cambió su vida, tal como lo reveló su esposa, la actriz Carola Reyna: "La gente lo para en las calles. Lo quieren mucho".

En diálogo con Catalina Dlugi, Carola Reyna contó cómo ve la participación de su esposo en el reality de cocina. "Yo lo conozco tanto, que no me sorprende lo que pasa con Boy, la gente lo sigue descubriendo, nosotros ya tenemos tan conocido a ese Boy, acá siento que Boy no pretende hacer nada, en el buen sentido lo digo, es él. Aparece su alma a pesar del formato", señaló.

No obstante, confesó que el ritmo intenso del programa no estaría ayudándolo en su vida diaria: "Tampoco es fácil, está muy agotado, muy estresado, es muy grande el nivel de exigencia, él cocina más con lo que es él que con una receta. Sufre mucho, pero después averiguas y sufren todos".

"Vemos el programa y no encuentro nada que criticarle, yo no podría estar ahí ni un minuto, no lo critico porque está haciendo todo muy genuinamente y muy bien, muy amorosamente. No sabes lo que es la gente por la calle, como lo quieren", cerró Carola, feliz por la participación de su marido en la pantalla de Telefe.

Quién quedó eliminado del programa MasterChef Celebrity en la noche del domingo por Telefe

Luego del desafío de comida con las papas, el jurado de chefs determinó que Rocío Marengo abandone MasterChef Celebrity por su flojo desempeño durante los últimos programas. Santiago del Moro la despidió del certamen con unas cálidas palabras: "Ro, primero agradecerte por tu frescura, tu simpatía, por tus chistes, por tu humor. Hoy fallaste, pero así es el certamen y ya lo sabías". Por otra parte, Damián Betular sostuvo: "Ninguno de tus compañeros pasó por tantos estados de ánimo como vos, pero siempre aportando alegría y desdramatizando".

Así es amiguitos... quede afuera de las cocinas más importantes del mundo!.- Me parte el alma... reconozco que en el reto me apague, algo paso en mi... me pinche y fue lo que di. - Podría haber dado más??? Si, seguramente! Pero me confié!!", escribió Marengo en su cuenta oficial de Instagram, despidiéndose del reality.