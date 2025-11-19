Quién se fue este miércoles 19 de noviembre de MasterChef Celebrity Argentina 2025

MasterChef Celebrity Argentina 2025 tuvo este miércoles 19 de noviembre a su quinto eliminado, en una gala de eliminación que tuvo muchos momentos de tensión. El certamen semana a semana va despidiendo concursantes más que queridos por el público y el de esta emisión no fue la excepción.

MasterChef Celebrity Argentina 2025: cuándo y a qué hora fue la gala de eliminación de hoy

Aproximadamente a las 22:00 comenzó un nuevo programa, con las hornallas más famosas del país encendiéndose nuevamente, aunque por última vez para uno de los once que estuvieron en la cuerda floja y vistieron en esta ocasión el delantal negro, que los expuso a una posible eliminación.

¿Quién se va de MasterChef Celebrity Argentina 2025 este miércoles 19 de noviembre?

¿Quiénes estuvieron en la gala de eliminación de hoy?

Alex Pelao, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Julia Calvo, La Joaqui, Maxi López, Susana Roccasalvo, Valentina Cervantes y Walas son los que perdieron en las pruebas iniciales y luego no pudieron salvarse en el "jueves de última chance", donde si aprovecharon Marixa Balli y Emilia Attias para subirse al balcón. A la decena ya mencionada se les sumó La Reini, luego de haber sido el peor plato en el "miércoles de beneficios".

¿Quién se va de MasterChef Celebrity?

Luego de la difícil tarea de cocinar cookies gigantes, el mano a mano final por la permanencia en MasterChef Celebrity fue entre Susana Roccasalvo (de quien criticaron el topping) y Walas (de quien criticaron la masa). En la hora de la verdad, los jurados se decantaron por el platillo de la presentadora, dejando fuera de competencia al líder del grupo Massacre.

¿Quiénes quedaron eliminados ya de MasterChef Celebrity?

"Roña" Castro fue el primer concursante eliminado, en una gala donde también anunció su renuncia Pablo Lescano. Esteban Mirol se despidió después, seguido de Diego “Peque” Schwartzman y Luis Ventura. Ahora, al listado se suma Walas. Además de todos ellos, se supo que Valentina Cervantes también habría dado un paso al costado, tal y como lo hizo el líder de Damas Gratis.