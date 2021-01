La periodista de espectáculos rompió el silencio tras la inesperada decisión de Leti Siciliani.

Luego de que se emitiera la gala de eliminación de MasterChef Celebrity en la que Leti Siciliani decidió abandonar el certamen para cederle su lugar a Analía Franchín, la periodista dio detalles de lo que no salió en el programa y cómo tomó el accionar de su compañera. "Nos quedamos en el estudio llorando", afirmó la periodista.

"La realidad es que la de anoche fue una noche negra para todos, excepto para Sofi (Pachano) que se llevó un gran plato. Fue una situación muy difícil, recuerden que está editado. Todo esto fue mucho más largo", comenzó la esposa de Sebastián Eskenazi en diálogo con Flor de Equipo.

Y agregó: "Yo dije 'me voy', porque me di cuenta que mi plato era un desastre, en el sentido de que no había cumplido la consigna. No presenté cinco platos iguales". Pero más allá de su error, señaló la actitud de Siciliani como el detonante de la propuesta del jurado para que eligiera si seguir en el certamen o cederle el lugar a Franchín.

"Leticia ya había mencionado varias veces que se quería ir y creo que el jurado se saturó de escuchar a alguien que se quería ir", relató y aseguró que la actriz le dijo: "Ya no estoy para cocinar más". Además, Analía contó que le insistió a Leti para que pensara bien qué quería ser, para que no se arrepintiera: "A veces cuando uno es más chico piensa que todo es blanco o negro y que no hay grises, y dije 'capaz que se encapricha ahora y mañana dice ¿qué hice?'. Estoy enormemente agradecida porque creo que fue hermoso lo que hizo".

"No les puedo decir lo que lloramos fuera del aire. Terminamos de grabar muy tarde y nos costaba hacer a las dos la entrevista de todo lo que lloramos", cerró Franchín. "Creo que Leti es muy autoexigente consigo mismo. Creo que se enojó con ella muchas veces y que hoy está arrepentida", expresó Flor Vigna, quien está a cargo de conducir el detrás de escena del reality.

Por su parte, Marcelo Polinoi y Flor Peña confesaron que, para ellos, Leticia "se convirtió en heroína". Lo cierto es que todos los famosos que aún quedan en MasterChef Celebrity vivieron la partida de Siciliani con mucho dolor, ya que era una de las más queridas del certamen gastronómico.