La periodista de espectáculos reveló su obsesión con el cantante de Queen.

Analía Franchín confesó un dato desconocido de su vida: su obsesión por Freddie Mercury, el líder de la mítica Queen que falleció en 1991. La participante de "MasterChef Celebrity" reveló que siente una conexión muy especial con el cantante: "Soy como su novia cósmica, podría ser su todo".

“Siento que tengo una conexión especial con él. Soy como su novia cósmica y podría ser su mejor amiga, su confesora, su enfermera, su todo. Yo creo que en algún momento tuvimos algo que ver”, arrancó, durante una entrevista con Verónica Lozano, y sumó: Le pedí a Lizy Tagliani que me diera el teléfono de su médium para intentar conectar con él, pero me dijo mi psicóloga que no me iba a hacer bien”.

Además, reveló: “Cuando vi la película 'Rapsodia Bohemia' se me disparó lo que tenía guardado desde chica. Estoy haciendo una gran investigación sobre dónde están sus cenizas. Ni sus padres, ni su hermana, que todavía vive, lo saben. Sólo lo sabe su gran amor, Mary Austin. Creo que están en dos lugares: en un jardín japonés de un rincón de su casa de Londres y en un lago en Munich, Alemania, porque estuvo mucho tiempo ahí antes de morir”.

“Fui a las dos casas que tuvo en Londres... Quiero ver la habitación en la que murió, tocar las paredes, lamer la puerta”, admitió, sorprendiendo a Verónica Lozano.

Polémica en "MasterChef": internas entre Xipolitakis y Analía Franchín

Superando todos los obstáculos, Franchín se ganó un lugar en la competencia y entre la audiencia, que hizo cientos de memes con sus extravagantes looks. Por el estudio, la panelista lució sombreros de cacique, vinchas de muffins, de fideos y de tenedores, entre otros.

En los últimos días, Analía estuvo involucrada en un cruce picante con sus compañeros de "MasterChef Celebrity" Belu Lucius, El Polaco, Sofía Pachano y Vicky Xipolitakis, luego de que Vicky le hubiese pedido a Lucius un poco de queso rallado porque se lo había olvidado. "Belu, hace la tuya", lanzó Franchín, iniciando la polémica.

"Me sorprendió la actitud de Analía porque yo siempre trato de ayudar a todos. Obvio que no voy a perjudicar a nadie. Si pueden me dan una mano… Pero cada uno piensa distinto y es como es", afirmó Vicky, luego de que la panelista le aconsejase a la influencer no prestarle ingredientes a "La Griega". En las semifinales, todos los famosos quieren ganar el millón de pesos y convertirse en los grandes invictos de la primera edición de "MasterChef Celebrity Argentina".