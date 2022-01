MasterChef Celebrity 3: Joaquín Levinton deschavó a Ernestina Pais con un dato sobre su pasado

El cantante Joaquín Levinton habló de Ernestina Pais y filtró un dato íntimo sobre la relación que los unió en el pasado.

¿Se encendieron las hornallas del amor entre Joaquín Levinton y Ernestina Pais? Tras su incorporación a MasterChef Celebrity 3 -en un principio como reemplazo del cantante de Turf- la periodista no logró sorprender a los jurados, a pesar de ser una consolidada empresaria gastronómica. De vuelta en el juego, Levinton filtró un detalle íntimo de la relación que la une a su amiga, sin escatimar detalles de su pasado.

Recordemos que Pais llegó a MasterChef en reemplazo de Levinton cuando este se contagió de COVID-19. Durante la gala de eliminación pasada, la audiencia llegó a conocer un poco más sobre la relación que construyeron en 20 años de vincularse. Fue Santiago del Moro el intermediario, permitiéndoles abrir su historia aunque Ernestina no pensase revelar contar nada.

Todo empezó cuando el conductor les preguntó: "¿son tan amigos ustedes?". El disparador permitió que Joaquín confirmase que son amigos desde hace más de 20 años, dato que corrigió Ernestina con un "somos hermanos de la vida, nos conocimos a los 20... en realidad son casi 30 años de amistad". No satisfecho con la respuesta, del Moro quiso ir por más y obtuvo una insólita respuesta.

"¿Pero nunca tuvieron nada más?", indagó. Con picardía, el cantante de Turf destapó cómo arrancó su vínculo con la periodista y ex CQC: "hicimos de todo, de todo lo que te puedas imaginar". Ruborizada por la revelación, Ernestina aportó: "pero es la primera vez que lo contamos, que confesamos". "Sí... ahora lo queremos contar todo por televisión", sumó su compañero, desde el balcón.

Fuera de cámaras, Ernestina Pais habló sobre la tierna actitud de Levinton hacia su paso por la competencia y remarcó: !quiere que me vaya bien y me emociona porque es un amigo de toda la vida". Al final de la noche, la eliminada fue Barbie Vélez -reemplazo de Mery del Cerro- y en las redes sociales se encendieron varias polémicas: la primera -y más intrigante- es sobre la imagen del flyer de eliminados, que está ocupada por la novia de Burlando y no por la actriz, participante original del certamen. De ahí en más, las redes se quejaron ante una supuesta estrategia de Telefe para alargar el reality, eliminando al reemplazo (cuando en realidad ambas concursantes ocupan un solo lugar).