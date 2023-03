Martín Seefeld se hartó de Muscari y lo escrachó: "Es un plagio"

El actor Martín Seefeld se bajó de la obra Plagio, la nueva producción de José María Muscari, tras haber encontrado un plagio en el guión.

José María Muscari se preparaba para estrenar una nueva obra teatral a la que decidió llamar Plagio y Martín Seefeld, uno de los talentosos actores que iba a protagonizarla, se bajó del proyecto que estaba a pocos días de debutar tras encontrar un escandaloso plagio en el guión. "Seefeld está enojado", remarcó la periodista Débora D'amato.

En el magazine A la tarde (América TV) dieron a conocer el precario estado en el que se encuentra Plagio, la próxima super producción del también director de La casa de Bernarda Alba, Casa Valentina, Sex y Perdidamente, luego de recibir una escandalosa denuncia interna por plagiar una película. "Escándalo con el director José María Muscari. Él asegura haber escrito una obra con tres parejas, que tienen diferentes historias, y se las acerca a un grupo de actores de primerísima línea para que formen parte. Y aunque asegura haberla escrito él, uno de los actores habría descubierto que está afanosamente inspirada en una película", anunció D'amato antes de revelar el filme y el talento en cuestión.

"La obra se llama, paradójicamente, Plagio y estaría afanosamente inspirada en la película Malcolm & Marie. Quien habría renunciado es Martín Seefeld tras haber descubierto esto", agregó la periodista. Consternada por la noticia, Karina Mazzocco sumó: "La obra iba a estrenar dentro de 15 días". Con fuente cercana a la producción, D'amato continuó su informe asegurando: "Hay cambios. De hecho, tengo entendido que a raíz de este planteo y denuncia, José María Muscari estaría reescribiendo el guión de Plagio".

"Seefeld le dijo que si realmente esto es así que le pida perdón al resto (...) Seefeld está enojado porque al ser miembro de SAGAI, que defiende a los actores y a los autores, no puede participar de una obra donde no está aclarado de antemano si tenés los derechos o no los tenés. Es un plagio. 'Defendiendo los derechos de los actores, no puedo estar del otro lado', dijo", cerró la columnista. Plagio iba a contar con las actuaciones de Inés Estévez, Malena Solda, Nazareno Casero, Martín Seefeld, Esther Goris, Nicolás “Tacho” Riera, Brenda Asnicar y Benjamín Rojas contando una misma historia en cuatro versiones diferentes, que iba a estrenarse en el Teatro Regina con funciones de lunes a lunes.