Martín Salwe llevó a la Justicia a un exparticipante de El Hotel de los Famosos

El locutor inició acciones legales contra un exparticipante de El Hotel de los Famosos. Enterate de quién se trata.

Martín Salwe no transita sus días más pacíficos tras la culminación de las grabaciones de El Hotel de los Famosos. El locutor inició una batalla legal contra un exparticipante del programa emitido por El Trece y avanza la causa en la Justicia.

El gran éxito de El Trece se transformó en un dolor de cabeza para la reputación de Adrián Suar y toda la producción. Esto se debe a acciones legales por parte de Martín Salwe, quien denunció a Leo García y lo llevó a la Justicia. El cantante lo había acusado de ser "un violín en potencia" en diálogo con LAM hace algunos meses. "Es fuerte porque esta en la televisión un degenerado. La gente no tiene que seguir a esa persona porque no tiene nada bueno para ofrecer. Todo el tiempo era una burla hacia mi sexualidad. Me molestó muchísimo", indicó.

Además, García añadió que "tiene que estar denunciado a INADI y a Fundación Igualdad". Por tal motivo, Salwe lo denunció e inició acciones legales una vez consumadas las grabaciones del reality show, donde el locutor de ShowMatch es uno de los participantes más controversiales.

La representación legal estará a cargo de su abogado Alejandro Cipolla y hay una demanda penal por calumnias e injurias; y una demanda civil por daños y perjuicios. De momento, solo se sabe la acción legal por parte de Salwe y en los próximos días darán a conocer cómo se encuentra la causa.

Inesperado comunicado de Leo García

Leo García hizo un anuncio que tomó por sorpresa a los seguidores. El artista reveló que la situación en la que se encuentra actualmente lo obliga a tomar esta decisión que significa un cambio drástico en su vida.

El cantante fue uno de los primeros en salir de El Hotel de los Famosos y desde ese momento, su presencia en los medios suele estar relacionada a su participación en el reality o al conflicto con Martín Salwe, pero en esta oportunidad habló de su vida. En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Leo García contó por primera vez sus planes a futuro: "Me voy para siempre y me puedo ir la semana que viene, quiero hacer unos shows antes pero me voy a quedar en México con una productora. Voy con la guitarra solo, a empezar una carrera allá. Después me voy a ir a Colombia y luego a Francia". De esa forma anunció que se va del país para probar suerte en el exterior.

Con respecto a los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, Leo García expresó: "Es tiempo de irme porque me sobra fama y me falta plata. Está difícil la cosa en la Argentina, no siento resentimiento ni envidia pero necesito seguir soñando, me estoy aburriendo acá".

Grave acusación contra Martín Salwe

Martín Salwe está nuevamente en el foco de la polémica por las acusaciones que recibió en las últimas horas. El participante de El Hotel de los Famosos fue señalado por usar una estrategia errónea dentro del reality. De hecho, la opinión de los televidentes le juega en contra ya que no logran empatizar con el locutor al ver su comportamiento.

En esta oportunidad fue Nadia Epstein, exparticipante de Gran Hermano y ferviente rival de Marianela Mirra, quien dio su punto de vista respecto de cómo se manejan cada uno de los concursantes de El Hotel de los Famosos. En diálogo en el programa Por Si las Moscas de La Once Diez, la periodista hizo un análisis bastante afilado sobre Martín Salwe: "Es el pibe del manotazo de ahogado, no sabe ni para dónde va. Cree que estar con una y con otra como con Silvina Luna y Emily Lucius, lo va a beneficiar, pero no pasa eso. Creo que es un pibito de los mandados”.

De esa forma, la mujer que estuvo encerrada en la casa más famosa del país dejó en claro que la estrategia de Martín Salwe es mala, y que en el intento de buscar una compañera dentro del hotel que lo ayude a avanzar en el juego, queda mal. Nadia Epstein aseguró que según su analisis, los que mejor juegan son Álex Caniggia y Melody Luz. En relación al juego de la bailarina expresó: "Está pasando desapercibida pero el juego adentro lo está haciendo bien".