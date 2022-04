Martín Salwe en el ojo de la tormenta: "Es un violín en potencia"

Uno de los exparticipantes de "El Hotel de los Famosos" lo acusó sin piedad.

La polémica en El Hotel de los Famosos está cada vez más encendida. Martín Salwe fue víctima de graves acusaciones por parte de uno de sus excompañeros. El locutor está en el ojo de la tormenta y cada vez son más las personas que repudian sus dichos o sus actitudes dentro del programa. En esta oportunidad, el denunciante advirtió que el INADI debería tomar cartas en el asunto.

Es de público conocimiento el conflicto que existió entre Martín Salwe y Leo García. En su momento, el locutor le quiso hacer un chiste que terminó por ofender de manera irreversible al cantante. Desde ese momento, la relación entre ellos fue de mal en peor hasta que el artista abandonó el reality. Sin embargo, lejos de querer dejar atrás el malentendido que tuvo con su excompañero, el artista alimentó la hoguera en la que quiere que arda el locutor.

En una charla exclusiva con LAM Leo García apuntó sin filtro contra Martín Salwe: "El pibe este con el que me peleé que me faltó el respeto, es insoportable, muy mala persona. Para mí ese tipo tiene que estar denunciado en el INADI y en la Fundación Igualdad porque es un violín en potencia. Es fuerte porque está en la televisión un degenerado. La gente no tiene que seguir a esa persona porque no tiene nada bueno para ofrecer".

Como si eso fuera poco, el artista agregó: "Todo el tiempo era una burla hacia mi sexualidad. Me molestó muchísimo con toqueteos". De esta forma Martín Salwe quedó completamente expuesto bajo una etiqueta muy grave. En su momento sus compañeros le dijeron a Leo García que era muy fuerte que defina al locutor como homofóbico, aunque él insistió que lo que decía era cierto.

Qué piensa Leo Garía del reality

El periodista le preguntó al vocalista cómo se sentía después de haber salido de El Hotel de los Famosos. Leo García aseguró: "Estoy recuperado, para mí fue fuerte ir a un lugar donde no sabía bien lo que iba a pasar ahí adentro. Estuve una semana nada más y me escapé. Desde el día uno que puse un pie ahí adentro sentía que me quería ir".

Con respecto a los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión, explicó: "Era demasiado capcioso todo, muchos nervios, nunca nos decían bien lo que había que hacer, cómo era, no sabías de qué se trataba nada. Sentía la confusión de que si estaba ahí podía tener una exposición. Me habían dicho que iba a cantar, que iba a ser yo. Teniendo en cuenta que MasterChef es más tranquilo, no pensé que esto iba a ser como un circo romano. Después la convivencia se hacía difícil, más que nada con los personajes que más necesitaban cámara porque no son nada".