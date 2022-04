Silvina Luna se confesó con Martín Salwe en El Hotel de los Famosos: "Te juzgué"

La modelo y el locutor se expresaron sus sentimiento en una cena a la luz de las velas después de su primer beso en el reality. Silvina Luna y Martín Salwe dejaron en claro que su relación no se trataría de un amor pasajero.

Silvina Luna y Martín Salwe tuvieron una cena romántica en El Hotel de los Famosos, reality show donde se vio a la pareja tener un fuerte acercamiento en las últimas semanas. Después de su primer beso, la ex Gran Hermano y el locutor decidieron ir por más y darle un tono serio a su relación.

"Entré en un momento que cayó justo en lo laboral. Al principio es como que no me encontraba, no era yo. Estaba como haciendo un personaje, estaba sacado", expresó la actriz en medio de su charla con Salwe, en la que se situaron uno frente al otro en una mesa repleta de velas y flores al aire libre.

Luna también se expresó sobre los preconceptos que tenía de su compañero y soltó: "Te juzgué. Pensé que eras de una manera, intenso, pendejo pesado. Pero, después, cambiaste un montón". De esa manera, la celebridad dejó en claro cuánto afectó a su prejuicio la diferencia de edad que hay entre ella y el locutor. "Lo que más extraño es estar conmigo misma, esos momentos de soledad, de tomármelos para mí, de darme cosas que sé que me hacen bien y que tienen que ver con una vida más tranquila", enunció Silvina luego en alusión a lo que más extraña de estar fuera del hotel.

"Toda charla que podamos tener de abrirnos siempre son puntos de conexión, de acercamiento, y a la larga se va poniendo más fuerte ese vínculo", soltó la participante del reality de El Trece. Por lo bajo, Martín esbozó una fuerte confesión al finalizar la cita: "Te amo, bebé. Siento cosas".

El duro relato de Silvina Luna sobre sus problemas de salud

Silvina Luna fue una de las afectadas por la mala praxis de Aníbal Lotocki en sus intervenciones quirúrgicas a pacientes por cuestiones estéticas. "Ni se imaginan las cosas que pasé con respecto a mi salud, pero yo soy una guerrera. En honor a mis viejos, decido ser feliz todos los días, seguir sonriéndole a la vida y tratar de pasarla lo mejor posible en esta vida tan corta que tenemos", expresó al respecto la celebridad en Flor de Equipo hace algunas semanas.

"Y también el hecho de todo lo que me pasó como mujer como la aceptación de un cambio físico. Me dicen ‘te operaste la cara’. Y no, no me operé la cara; tomo corticoides hace 8 años y los corticoides te hinchan la cara así", cerró.