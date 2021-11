Martín Bossi mostró los mensajes que le mandó a Anya Taylor-Joy: "Me miraba"

El humorista compartió los mensajes que le mandó a la actriz de Gambito de Dama, quien creció en Argentina.

Cada vez que aparece Martín Bossi en un programa de televisión resulta insospechable la ocurrencia con la que sorprenderá a la audiencia. En el ciclo "El show del Lagarto", el humorista reconoció que, en pleno aislamiento por la pandemia, se emocionó tanto con la actriz criada en Argentina, Anya Tayor-Joy , que le envió una serie de mensajes desopilantes que no tuvo filtros en leer en vivo.

"Estuve tan mal con el encierro que entré en paranoia y pensaba que me miraba la chica de Gambito de Dama. Ahí llamé al psiquiatra. Te juro por Dalma, Giannina, Jana, Diego Jr, todos, que le escribí por Instagram. Tráeme el celular que te muestro. Me clavó el visto, pero no sabes la fe con la que entré", contó, mientras todo en el piso se reían de su relato.

A continuación, el conductor pasó a leer el mensaje que le envió Martín Bossi a la prestigiosa actriz: "Cuantos mensajes debes recibir por segundo. Es la primera vez que le escribo a alguien que no conozco. Me siento un fan, soy un actor argentino llamado Martín Bossi, un apasionado y admirador de los apasionados. Vos se nota que sos una apasionada y yo me rindo ante eso. Te felicito por tu carrera", leyó El Lagarto, que se interrumpió para calificar al entrevistado como un "sanatero".

"Tenés estilo propio y una forma de mirar alucinante", continuó, pero el humorista le arrebató el celular al grito de "basta, hijo de puta! Basta". Mientras todos los integrantes del programa se reían de la historia, muchos ironizaron: "No te contestó nada, es una desconsiderada".

Anya Taylor-Joy reveló que podría volver a vivir en Argentina

Cada vez que Anya Tayor-Joy habla de Argentina sus fanáticos enloquecen. Una vez más, la estrella de Gambito de Dama se convirtió en tendencia en las redes después de contar algunos detalles sobre su vida en Argentina, el país que la vio crecer y que la formó escolarmente hasta los 6 años.

Durante una entrevista con InStyle, Anya se animó a un verdadero o falso, en donde le preguntaron si es cierto que tiene una ciudadanía argentina y otra estadounidense. “Tengo un pasaporte estadounidense y otro británico y tengo la residencia argentina, lo cual me hace muy feliz porque me gustaría vivir en la Argentina otra vez, así que eso es bueno”, expresó la actriz.

Ante la posibilidad de que esto ocurra, sus fanáticos se entusiasmaron con la idea y Taylor-Joy se convirtió en uno de los temas más nombrados del día. Aunque nació en Miami, cuando era una niña vivió en Argentina hasta los 6 años, ya que su padre es escocés-argentino. Durante toda su niñez, asistió al Northlands School, escuela ubicada en Olivos, Provincia de Buenos Aires.