Marley encontró a un conocido en La Voz Argentina y quedó sin palabras: "No puedo creer"

El conductor de La Voz Argentina quedó atónito ante la presencia de un conocido entre los concursantes del show. Marley le recordó al cantante en vivo de dónde lo conocía.

Marley se mostró atónito en una de las emisiones de La Voz Argentina tras darse cuenta que conocía a uno de los cantante que se presentó en las audiciones a ciegas. El papá de Mirko reconoció al artista de un reality que condujo casi dos décadas atrás y lo saludó.

Se trató de Adrián Ocampo, quien formó parte de la tercera edición de Operación Triunfo en Argentina, emitida entre 2005 y 2006 y conducida por Marley. "Canto en la Costa: en Las Toninas, Costa del Este, La Lucila. Hay lugares en los que canto hace 16 temporada", comentó el participante sobre cómo convirtió su pasión en su trabajo. Y agregó: "Tengo 1364 shows y lo sé porque tengo una agenda en la que anoto si me fue bien, cuánta gente vino, y si vendí entradas aunque a veces sea a la gorra. Canto en bares y pizzerías".

El cantante interpretó el clásico de Queen, I Was Born To Love You, y así deleitó al jurado conformado por Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner. "¡Yo lo conozco! Estuvo en Operación Triunfo, claro. De ahí lo conozco. ¡Felicitaciones! ¿Cómo estás, tanto tiempo? ¡No lo puedo creer! Le estaba preguntando a ellos todo de voz y de repente veo en el monitor y le digo ‘¡lo conozco!’", reaccionó Marley al ver a Ocampo sobre el escenario.

“¿Sabés que cantás diez veces mejor que lo que cantabas en la época de Operación Triunfo? Pasó década y media o más pero es impresionante lo que cantás ahora. Cantabas bien entonces, pero ahora es otro nivel", concluyó el conductor de ciclos como Por El Mundo, Odisea y Minuto Para Ganar.

La emoción de Lali Espósito ante el talento de La Sole

Una de las concursantes de La Voz Argentina interpretó el chamamé de Teresa Parodi, Cielo de Mantilla, grabado por Soledad en su disco Vivir Es Hoy (2015). La falta de carga emotiva en la performance de la participante hizo que ninguno de los coaches se diera vuelta pero una vez que esa cantante dejó el estudio, La Sole le puso voz a la primera estrofa y al estribillo de la canción que habla del desarraigo y tiene una gran cuota nostálgica y melancólica. Los versos cantados por Pastorutti pusieron a llorar a Espósito, quien se fundió en un sentido abrazo con su colega y amiga.