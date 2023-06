Marixa Balli se hartó y descolocó a Ángel De Brito en LAM: "Necesitamos laburar"

Marixa Balli se mostró sumamente enojada en pleno vivo de LAM por América TV. Qué le pasó a la panelista.

Marixa Balli dejó mudos a todos en el estudio de LAM tras el exaltado descargo que hizo en pleno vivo por América TV. La panelista respondió a una simple pregunta que le hizo Ángel De Brito, conductor del programa de espectáculos, pero contó algo que nadie sabía y estalló de furia.

La panelista que trabaja en LAM tuvo un inconveniente por fuera de su trabajo en televisión y no pudo ocultar su bronca. "Hoy estoy medio abatida porque me afanaron la moto de Xurama, estoy re caliente", reveló Marixa sobre su negocio de zapatos y ropa femenina que tiene en el barrio porteño de Flores.

Este comentario sorprendió al estudio del programa de espectáculos ya que nadie sabía lo que le había sucedido. "Así que, chorros, devuelvan la moto que necesitamos laburar, hacer envíos, acá se labura, no se roba ¡Estoy harta de los chorros, loco!", lanzó furiosa.

"Yo para qué pregunto cosas...", expresó De Brito, quien no se esperaba el contundente descargo al aire de su compañera. De acuerdo a su relato, Marixa realizó la denuncia correspondiente en la comisaría aunque todavía no tuvo respuesta. "¿Por qué no van a laburar y se rompen el tuje como uno que se levanta a las cinco y media de la mañana? Así me puedo comprar un auto, una moto y todo lo que se me canta. Andan robando y cagándole la vida a la gente que labura", soltó, aún enojada por la situación.

Marixa Balli reveló la terrible frase que le dijo El Potro Rodrigo antes de morir

En la previa al aniversario de la muerte de Rodrigo "El Potro" Bueno, Marixa Balli volvió a hablar de su romance con la estrella del cuarteto. El músico falleció el 24 de junio de 2000 en un accidente automovilístico luego de presentarse en la discoteca Escándalo.

La bailarina, quien tuvo una intensa relación con El Potro, hace un tiempo está de panelista en LAM y el pasado martes se cruzó con otra de las ex del ídolo cordobés: Patricia Pacheco, la madre de Ramiro Bueno. "Él estaba con muchos problemas, quizás no haber avanzado con vos fue parte de protegerte de un montón de cosas", le dijo la mujer a Balli.

Pero esta no fue la primera vez que Marixa cuenta detalles de su romance con Rodrigo. Hace más de un mes, la empresaria textil reveló la impactante charla que tuvo con el cantante en los días previos al accidente fatal. “Rodrigo en el fondo ya sabía que se le venía algo. Él a mí me había dicho que le quedaba poca vida, que su padre se lo decía en los sueños. Que iba a morirse después de algo muy importante, que creo que fueron los shows en el Luna Park. Era un tipo tan inteligente. Su carisma era impresionante”, aseguró.

"Le decía que iba a pasar después de algo muy importante que era el Luna Park", agregó Marixa a los sueños que tenía el músico con su papá. Sumado a eso, De Brito indicó que el cantante aseguraba que se iba a morir joven. "Por los sueños con su papá. Yo le creía porque era un tipo tan inteligente, sino no hubiese llegado a ser lo que fue", consideró la exbailarina del Teatro Colón.