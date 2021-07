Marina Calabró reemplazará a Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana

La periodista volverá a LAM tras su breve paso en el 2019 y tendrá una especie de revancha televisiva después del sorpresivo final de TV Nostra. Reemplazará temporalmente a Yanina Latorre, que sigue en Miami.

Al final del programa del viernes, Ángel de Brito anunció quién reemplazará en el panel de Los Ángeles de la Mañana a Yanina Latorre, que se encuentra varada en Miami: Marina Calabró. El conductor aclaró que el reemplazo será temporal aunque significará una especie de revancha en televisión para la periodista después del final de TV Nostra. Como LAM coincide en horario con Lanata sin filtro, Calabró se ausentará unos días del ciclo radial de Jorge Lanata por Radio Mitre.

"Desde el lunes se suma como angelita, por la semana que viene, no para siempre, Marina Calabró. Va a estar con nosotros la semana que viene", reveló Ángel de Brito cuando ya estaba terminando la emisión del viernes de Los Ángeles de la Mañana. No será la primera vez como angelita para Calabró: ya estuvo en el ciclo de El Trece en el 2019. En aquella ocasión también fue temporal su presencia ya que la periodista y politóloga tenía que cumplir con su trabajo como columnista en Lanata sin filtro (Radio Mitre) de lunes a viernes.

Actualmente los horarios de LAM y el ciclo que conduce Jorge Lanata por Radio Mitre coinciden por lo que Calabró deberá ausentarse por unos días. Uno de los momentos que más se espera es que Marina Calabró vuelva a referirse al sorpresivo final de TV Nostra. La periodista ya expresó todo su enojo por la manera en la que tanto ella como Ángela Lerena y Diego Ramos se enteraron de que se terminaría el programa, solo un rato antes de que Rial lo anunciara públicamente en la pantalla de América TV.

Quien protagonizó un tenso cruce en las últimas horas con Jorge Rial fue Ángel de Brito tras una dura crítica que el ex conductor de Intrusos había hecho sobre Los Ángeles de la Mañana. "No tiene vergüenza el choca Fititos. Busca que me ataquen los fans de Karina. Nunca vi a nadie tan cara rota", tuiteó de Brito después de que Rial aludiera a la "picadora de carne" que es la industria de la televisión.

Por su parte, Yanina Latorre sigue en Miami, donde cada vez que tiene oportunidad renueva sus críticas contra el gobierno nacional y las medidas que este tomó para frenar la llegada de nuevas variantes del coronavirus al país. "Mientras yo vivo, ellos siguen hablando de mí. ¿No es hermoso? Cada día estoy más convencida de que soy lo más", desvarió en su cuenta de Twitter la angelita para responder a las críticas que recibieron sus palabras y su actitud.